Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Galo de 'El Turco' aproveita bem base de Cuca e tem poucas mudanças em relação ao estilo de 2021
futebol

Galo de 'El Turco' aproveita bem base de Cuca e tem poucas mudanças em relação ao estilo de 2021

Antonio Mohamed está usando o "em time que se está ganhando não se mexe" para conduzir o Atlético-MG neste início de 2022...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 18:19
Antonio “El Turco” Mohamed está há pouco mais de um mês no Atlético-MG e já pode erguer a primeira taça pelo clube mineiro. O treinador argentino estará frente à frente com o Flamengo, pela disputa da Supercopa do Brasil, neste domingo, 20 de fevereiro, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Mas, a chegada do novo comandante gerou grandes mudanças no elenco e estilo de jogo do time? Não. Mohamed tem mantido a base de 2021 e mesmo tendo tendências mais defensivas, praticamente não alterou a estrutura da equipe, que ainda está sendo formatada. Isso indica que El Turco está usando o “em time que está ganhando, não se mexe” para levar o Galo a mais uma decisão nacional. A alteração mais vistosa de Antonio Mohamed no Atlético é ter conquistado rapidamente a afeição dos jogadores, o que lhe facilitou trabalhar com o grupo. Todas as declarações dos atletas são favoráveis e que o revezamento que tem promovido motivou o elenco para buscar chances no time titular. Até o momento, Mohamed só não escalou os goleiros Matheus Mendes de Gabriel Delfim usando mais de 30 jogadores para serem observados. O treinador tem usado o Campeonato Mineiro para conhecer o elenco e ainda ter opções táticas nos jogos. Mas, ele havia prometido que teria uma equipe titular contra o Fla e cumpriu o que disse, encerrando aparentemente os testes no time alvinegro. - Contra o Flamengo, o torcedor deve ver ainda muito do time de 2021 no estilo de jogo, implantado por Cuca, mesmo com Mohamed ter dito que o Galo do ano passado está um pouco longe das suas ideias para o futebol, como afirmou ao chegar em Belo Horizonte, em janeiro. -Não vou fazer grande mudanças. Como treinador, não tenho um paradigma, algo como "vou jogar dessa maneira". Tudo depende dos jogadores. Eles são mais importantes que o sistema. Fui campeão no Tijuana com um 4-3-3, no America com um 4-4-2 e no Monterrey com uma linha de cinco-disse. O confronto com Paulo Sousa pode ter leve vantagem para o argentino, pois além de ter chegado antes, teve mais tempo de trabalho e um ambiente mais calmo, pois está no atua Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil.
Crédito: ElTurcoestásendobemaceitopelosjogadores,poisnãofeznenhumamudançabruscanaformadotimeatuar-(PedroSouza/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo
Igreja centenária completa seis meses interditada em Itapemirim
Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana contrata professores e pedagogos temporários
Projeção de obra de macrodrenagem na região de Campo Grande, em Cariacica
Cariacica vai criar binário do Mochuara para melhorar trânsito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados