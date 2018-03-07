Galo da Vila pretende ir para cima do Cuiabá na Arena Pantanal

O Atlético Itapemirim embarcou nesta terça-feira para o Mato Grosso com um só objetivo: conquistar um bom resultado nesta quarta diante do Cuiabá, às 20 horas, pela 2ª fase da Copa Verde. O técnico Zé Humberto promete um Galo ofensivo, mesmo jogando fora de casa. O comandante ainda garantiu que conhece bem o rival que terá pela frente.
Estudamos bem o adversário, um adversário muito competitivo, dificilmente abatido em casa. Eles têm tido uma campanha muito boa. O Atlético se preparou bem, sabe das condições do adversário, mas também sabemos da nossa capacidade e espero que façamos um grande jogo.
Sem laudos da vigilância sanitária, o Cuiabá deve jogar de portões fechados na Arena Pantanal. O comandante, no entanto, não acredita que os visitantes serão favorecidos pela falta de torcida.
Acho natural, normal. Temos que manter nossa postura, padrão de jogo, sempre imprimindo um ritmo forte ofensivo e defensivo, tentando ditar o ritmo de jogo.
A escalação não foi divulgada pelo técnico do Atlético, porém Zé Humberto tem repetido o time titular em praticamente todas as partidas do ano. A única mudança deve ser a entrada do recém-chegado Chiquinho na vaga do meia Zizu, que acertou com o Brasiliense.
O jogo de volta acontece 18 de março, às 15h30, em Itapemirim. Quem avançar, encara na semifinal o vencedor de Sparta-TO x Luverdense-MT.
Depois do jogo de hoje, o Galo já volta as atenções para o Capixabão, onde está em 4º lugar. No sábado, o time encara o Real Noroeste, em Águia Branca. Quando acabar o jogo do Cuiabá tem que focar no Real Noroeste. Vamos procurar o máximo de repouso possível para conseguir um resultado positivo. Também não descartamos o Estadual, afirmou o volante Araruama.
Cuiabá x Atlético Itapemirim
Estádio: Arena Pantanal (Cuiabá-MT)
Árbitro: Edmar Campos Encarnação (AM)
Horário: 20 horas
Cuiabá: Victor Souza; Weriton, Marcelo Xavier, Ednei e Quaresma; Magno, Tiago Etges, Doda e Hiltinho; Bruno Alves e Jenison. Técnico: Itamar Schulle
Atlético Itapemirim: Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana e Marcos Felipe; Vitor, Araruama, Fabiano e Chiquinho; Uálisson Pikachu e Eraldo. Técnico: Zé Humberto
Desfalques no Cuiabá
As lesões estão dando dor de cabeça para o técnico Itamar Schulle no Cuiabá. O volante Jean sentiu uma lesão na coxa e se junta ao atacante Weverton no departamento médico. Os dois não enfrentam o Atlético. Weverton é um dos artilheiros do time na temporada com cinco gols, mas segue como desfalque.
Retrospecto negativo
Rival do Atlético Itapemirim na partida de hoje, o Cuiabá foi o campeão da edição 2015 da Copa Verde. A equipe mato-grossense é algoz dos capixabas na competição nacional.
O ano de 2018 marca a quinta edição da Copa Verde. Nos quatro anos anteriores, o Cuiabá já cruzou o caminho das equipes capixabas em duas oportunidades. Em 2014, ano de estreia da competição, o Dourado enfrentou a Desportiva Ferroviária, ainda nas oitavas de final. No jogo de ida, no estádio Engenheiro Araripe, o jogo terminou empatado em 0 a 0.
Diferentemente do confronto de hoje, que será disputado na Arena Pantanal, a partida de volta diante da Desportiva foi jogada no estádio Presidente Dutra. Os capixabas até saíram na frente, com Léo Oliveira, no início do primeiro tempo. Os mato-grossenses, porém, empataram ainda na primeira etapa, com Ruan, de pênalti, aos 24 minutos. O empate por 1 a 1 estava classificando os grenás, mas Bruno Mota virou o jogo para o Dourado e classificou a equipe da casa para as quartas de final.
No ano seguinte, o representante capixaba na Copa Verde foi o Estrela do Norte. Nas quartas de final encarou o Cuiabá. O time mato-grossense venceu o jogo de ida por 1 a 0 e garantiu a classificação em casa com um empate em 1 a 1.