Galo da Vila bate o Luverdense e fica perto da final da Copa Verde

Com gol do artilheiro Eraldo e uma brilhante atuação do goleiro Bambu, o Atlético Itapemirim venceu o Luverdense por 1 a 0, no estádio Passo das Emas (MT), e se aproxima da grande final da Copa Verde. O jogo de volta da semifinal acontece no dia 12 de abril, às 21h15, no estádio Kleber Andrade, e basta um empate para o time capixaba avançar à final - e terá pela frente o vencedor de Manaus x Paysandu.

O Luverdense é uma grande equipe e não foi fácil, eles lutaram o tempo todo. Os quatro jogos que fizemos foi desse jeito, vencemos nos detalhes. Agora é manter o foco, não tem nada ganho, afirmou o atacante Eraldo.

O jogo foi movimentado durante os 90 minutos, com chances para os dois times. Visitante no estádio em Lucas do Rio Verde, o Galo da Vila marcou o gol da vitória aos 37 minutos do 1º tempo.

Pikachu cobrou falta na área e Eraldo testou para o fundo das redes do goleiro Diogo Silva.

O Luverdense até pressionou, mas não conseguiu chegar ao empate em seus domínios.

Ficha técnica

Luverdense 0 x 1 Atlético Itapemirim

Estádio: Passo das Emas (MT)

Árbitro: Ivan Silva Guimarães Jr (CBF)

Luverdense: Diogo Silva; Gabriel Passos, Pablo, Kaique e Paulinho; Sodré, Elton (Rubinho), Renan Oliveira (Moisés), Ariel e Pimentinha; Eduardo (Lucas Braga). Técnico: Odil Soares

Atlético Itapemirim: Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana e Bruno (Felipe Foca); Vitor, Araruama e Fabiano; Chiquinho (Júnior Santos), Fabiano e Eraldo. Técnico: Zé Humberto

Gol: Eraldo, aos 37 minutos do 1º tempo.