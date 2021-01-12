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Galo corre risco de perder Sampaoli por julgamento no STJD e uma nova suspensão por cartões amarelos

O treinador está pendurado com duas advertências e se levar outra, ficará fora do banco. O argentino será julgado novamente pela presença no Mineirão no duelo contra o Flamengo...
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Publicado em 

12 jan 2021 às 19:20

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 19:20

Crédito: O técnico atleticano corre dois riscos de desfalcar a equipe mineira no banco de reservas-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, está pendurado com o segundo cartão amarelo e se levar mais um, ficará suspenso mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Ele foi advertido mais uma vez no empate do Galo com o Red Bull Bragantino, na noite de segunda-feira, 11 de janeiro. O comandante alvinegro já acumula 11 advertências na temporada, mesmo número dos tempos de Santos. -Toda a responsabilidade é minha. Pela necessidade do jogo, extravasei, reclamei com o bandeira, e o amarelo correspondeu-disse Sampaoli após o jogo com o Massa Bruta.
VEJA COMO FICOU A POSIÇÃO DO GALO NA SÉRIE A Mas, o técnico atleticano tem outra preocupação. Sampaoli será julgado no Superior Tribunal de Justiça, podendo pegar de uma a seis partidas, porque a Procuradoria do STJD moveu um recurso contra o treinador pela presença no camarote do Mineirão durante a goleada contra o Flamengo, na 20ª rodada, no dia 8 de novembro. O treinador foi denunciado por estar no estádio mesmo estando suspenso naquela ocasião. Os procuradores alegam que ele se beneficiou da sua posição no camarote e se comunicou com o analista de desempenho Diogo Alves para passar instruções. No primeiro julgamento, o STJD inocentou Sampaoli. Mas, com o recurso da procuradoria, a ação foi para o Pleno do Tribunal. Neste caso, a decisão é final, sem recurso. O julgamento será quinta-feira, 14 de janeiro, a partir das 11h, em sessão virtual.

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