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futebol

Galo conta com 'luto' do Flamengo para confirmar o título Brasileiro

O alvinegro pode ser campeão nesta terça-feira, 30 de novembro, caso o Rubro Negro, derrotado na final da Libertadores, não vença o Ceará...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 22:34

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 22:34
O Atlético-MG pode ser campeão Brasileiro sem entrar em campo nesta terça-feira, 30 de novembro. Se ao fim do duelo entre Flamengo e Ceará, por volta das 23h, que acontecerá no Maracanã, pela 36ª rodada. Caso o Rubro Negro não vença o Vozão, não haverá mais condições matemáticas para o time carioca alcançar o Galo, pois faltaria apenas nove pontos em disputa e a vantagem atleticano é de onze pontos para o Fla. Um ponto a favor do Galo neste momento é o “luto” do Flamengo pela perda da Libertadores para o Palmeiras, no último sábado, 27, no Uruguai. A derrota custou o emprego de Renato Gaúcho e o time carioca será dirigido até o fim do ano por Maurício Souza. O Atlético está com 78 pontos, enquanto o Fla tem 67. Se o Rubro Negro superar os cearenses, o Galo ainda terá duas chances de conquistar o título de forma antecipada: quinta-feira, 2 de dezembro, contra o Bahia, e domingo, 5, diante do Red Bull Bragantino, o Mineirão.
Crédito: AvoltaolímpicadoGaloestápertodeacontecermesmosementraremcampo-(PedroSouza/Atlético-MG

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