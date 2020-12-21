Galo consegue quitar mais uma dívida na FIFA, com a Udinese-ITA, pelo lateral Douglas Santos

O Atlético-MG conseguiu quitar mais uma dívida na FIFA, aliviando os cofres do clube. O débito com a Udinese-ITA, pela compra do lateral-esquerdo Douglas Santos, está encerrado. A informação é do GE e confirmada pelo L!. O Galo conseguiu pagar os italianos na última sexta-feira, as duas últimas parcelas que devia ao time de Udine pelo negócio, feito em 2015. O Galo devia à Udinese 2,8 milhões de euros( R$ 16 829 400,00) em valores atuais), parcelados em cinco vezes de 571 mil euros(R$ 3.431.995,50), mais 100 mil euros (R$ 601 050,00) pelo empréstimo do jogador antes do acordo de compra. O time mineiro pagou três parcelas, mas as duas últimas não foram quitadas, gerando uma cobrança na FIFA.