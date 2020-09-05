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futebol

Galo consegue alvará e seu estádio está liberado para ser erguido

A Arena MRV está com toda a documentação em dia e as obras de edificações do estádio atleticano já podem ser construídas...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 18:08
Crédito: O estádio do Galo tem previsão de ficar pronto em 2022-(Reprodução/Atlético-MG
O Atlético-MG conseguiu toda a documentação necessária para dar início às obras de edificação da Arena MRV, seu estádio, que tem previsão de entrega para 2022. O Galo obteve o alvará e agora o torcedor irá ver o sonho do clube sendo erguido, com a construção do estádio em si. Desde que iniciou os trabalhos, o time mineiro estava trabalhando no terreno e agora poderá iniciar a parte de estrutura da arena. A Secretaria de Política Urbana de Minas Gerais validou o alvará, que tinha sido emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas faltava a confirmação pelos órgãos estaduais, que deixaram o estádio alvinegro com tudo liberado para seguir o curso das obras. Depois da terraplanagem, com movimentação de terra interna, o Galo irá iniciar a próxima etapa, que é a de fundação e contenção, prevista para começar em novembro. A “cara” do estádio com a construção civil da estrutura está prevista para o início do ano que vem, com o alvará liberado pode manter o cronograma de trabalho.

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