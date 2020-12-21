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Galo consegue acordo vantajoso na Fazenda Nacional e pagará dívidas de impostos com descontos e prazo largo

O clube mineiro terá dois débitos com a União, um triubutário e outro previdenciário, parcelados em 145 e 60 meses respectivamente...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 20:45

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 20:45

Crédito: Divulgação
O Atlético-MG conseguiu uma vitória fora dos gramados aos fechar um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), quitando cerca de R$ 42 milhões em dívidas com a União de forma parcelada e ainda com desconto no valor final. O acordo foi publicado no próprio site da PGFN.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRO O Galo conseguiu ter este bom acordo graças à Lei do Contribuinte Legal (Lei nº 13.988/2020), aprovada em abril deste ano, em que são previstos descontos especiais na "modalidade excepcional", como a crise orçamentária dos clubes e do Brasil por conta da pandemia do coronavírus. Com a lei amparando o Galo, o acordo entre PGFN e Atlético diz que o clube mineiro poderá pagar o débito tributário em 145 meses, tendo ainda 30% de desconto do valor total. Outros R$ 7 milhões em dívidas previdenciárias serão parcelados em 60 meses, com um desconto de 48,95%.

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