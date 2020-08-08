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Galo confirma proposta russa por Guga, mas não crava saída do lateral

O presidente Sérgio Sette Câmara disse que ainda não bateu o martelo sobre a ida do jogador para o Spartak Moscou, apesar da necessidade de fazer caixa...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 18:06

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 18:06

Crédito: Guga foi relacionado para o jogo contra o Flamengo, depois de ficar fora do clássico contra o América-MG, na última quarta-feira-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, confirmou que o Spartak Moscou fez uma proposta para levar o lateral-direito Guga do time mineiro. Todavia, o mandatário alvinegro não “cravou” a saída do jogador, que está perto de completar 22 anos. - Não é segredo para ninguém. Há uma proposta pelo Guga. Não é uma proposta que o Atlético já tenha concordado. Estamos conversando. Não tem nada fechado - disse Sette Câmara em entrevista à Rádio Super. O time russo quer pagar por Guga cerca de R$ 28 milhões, sendo que R$ milhões ficariam com o Galo, e o restante com o Avaí, que detém 25% dos direitos econômicos do atleta. O Atlético-MG, na palavra do seu presidente, parece querer esperar mais um pouco, mais especificamente a janela europeia, que se abrirá a partir de setembro, o que pode gerar um valor maior pelo lateral, que é presença constante na seleção olímpica. - O futebol de hoje, ainda mais nessa situação que vivemos, impõe que você tem de estar fazendo duas, três boas vendas para cumprir o fluxo de caixa do clube. Quero crer que possam aparecer no decorrer do semestre outras propostas. Se forem muitos boas, podemos estudar. Caso contrário, a ideia é não mudar o elenco e poder realmente brigar por este título do Campeonato Brasileiro. Estamos investindo muito para isso - completou.

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