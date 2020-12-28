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futebol

Galo confirma lesão muscular na coxa esquerda do meia Zaracho

O jogador sofreu o problema no jogo contra o Coritiba e ele deve ficar de fora por várias rodadas, pois não tem prazo de retorno aos campos...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:47

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 18:47
Crédito: Zaracho ainda não conseguiu emendar uma boa sequência de jogos no Galo-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG terá um desfalque por tempo indeterminado. O meia Zaracho sofreu um estiramento muscular na região anterior da coxa esquerda. No último sábado, no jogo contra o Coritiba (vitória do Atlético-MG por 2 a 0),o argentino sentiu dores e precisou ser substituído. Os exames confirmaram o problema muscular no jogador atleticanos. Zaracho já iniciou tratamento na fisioterapia, se juntando a Jair no departamento médico do clube, que também se recupera de um problema muscular, uma ruptura na panturrilha esquerda.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA O DM alvinegro também está ocupado pelo goleiro Victor, que trata de um incômodo na região lombar. Por conta do problema o “Santo do Galo” nem pôde ficar no banco de reservas diante do Coxa. Zaracho ainda não conseguiu fazer uma sequência de bons jogos desde que chegou, contratado junto ao Racing-ARG. Ele fez 11 jogos com a camisa do Galo, marcando um gol. Sem Zaracho, o Galo volta a campo no dia 11 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida diante do Santos, que seria no dia 7, pela 28ª rodada, no Mineirão, foi adiada, pois o Peixe disputa a semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors e haverá conflito de datas com o torneio sul-americano.

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