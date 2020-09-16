Galo confirma empréstimo do goleiro Matheus Mendes ao CSA

A chegada de Everson ao pelo Atlético-MG tirou o espaço do goleiro Matheus Mendes, cria da base no elenco de Jorge Sampaoli. Com isso, a negociação de empréstimo do jogador para o CSA, de Alagoas, foi confirmada e o jovem goleiro ficará no time de Maceió até janeiro de 2021. O goleiro, 21 anos, já está oficializado pelo CSA e liberado para atuar na Série B do Brasileiro. Seu primeiro compromisso pode ser o duelo contra Cuiabá, nesta quarta-feira, pela Série B. Em seguida, um velho conhecido pela frente: o Cruzeiro, sábado, 19 de setembro, no Rei Pelé. Matheus terá como concorrente à vaga de titular Bruno Grassi na equipe comandada por Argel Fuchs.