Galo comunica adiamento da apresentação do técnico Cuca

A apresentação do técnico Cuca no Atlético-MG foi adiada O clube informou que o treinador seguirá acompanhando o estado de saúde de sua mãe, Dona Nilde, que está acometida pela Covid-19. Cuca chegaria a Belo Horizonte nesta terça-feira, 9 de março, para ser apresentado, retornando ao clube depois de quase oito anos de ausência. O treinador foi confirmado pelo Galo na última sexta-feira, 5, assinando contrato até o fim de 2023, com possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano. A vinda do técnico está envolvida em polêmicas, pois houve resistência de parte da torcida alvinegra por um caso em que Cuca fora condenado por violência sexual em 1989 contra uma menor de 13 anos, durante uma excursão do Grêmio, em 1987, na Suiça. Confira o comunicado oficial do Atlético sobre o adiamento. O Clube Atlético Mineiro informa que a apresentação do técnico Cuca, inicialmente prevista para amanhã, 09 de março, foi adiada para data ainda não definida, em razão do agravamento do quadro de saúde da mãe do treinador, Nilde Stival, acometida por Covid-19.