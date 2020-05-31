Galo, com aval de Sampaoli, tenta estender permanência de Nathan

O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, quer manter o meia Nathan, de 24 anos no elenco alvinegro. O Galo tenta renovar o contrato do meio-campista mais uma vez, a terceira em menos de um ano. O jogador está emprestado ao clube mineiro até 30 de junho, cedido pelo Chelsea-ING. Os esforços do clube mineiro para manter o meia, tem o diretor de futebol Alexandre Mattos nas negociações, além do aval de Sampaoli. -É um jogador que faz muitas posições, o Sampaoli gosta dele. Vamos fazer o possível para que permaneça-disse Mattos em entrevista ao programa Papo de Setoristas do Atlético. Mattos e o Galo já tinham manifestado o desejo de manter Nathan até o fim ano, prorrogando o seu empréstimo. Com o jogador, que já revelou vontade de ficar, está tudo encaminhado, faltando o Chelsea liberar. E MAIS:Projeção em prédios de BH celebra os sete anos do "milagre de São Victor", contra o Tijuana, em 2013Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19América-MG atrasa volta de Lisca, Matheusinho e auxiliar por contato com pessoas com a Covid-19'O futebol brasileiro está indo a passos largos para quebrar', diz o presidente Sérgio Sette CâmaraAtlético-MG tem aumento de receitas, mas déficit no balanço 2019 mostra dívida indo a R$ 746 milhões-Eu já conversei com ele e com o seu representante. Há uma ideia de permanência aqui. Nós estamos com uma dificuldade lá no Chelsea. Parece até que botaram uma data para retorno do Campeonato Inglês( será no dia 17 de junho), talvez isso ajude a resolver com o Chelsea. O quanto antes melhor- disse Mattos. Nathan está no alvinegro desde a metade de 2018 e o Galo sempre conseguiu manter o jogador em BH emprestado. Mas, o Chelsea já havia dito que pretende vender o atleta para recuperar parte do investimento feito em 2015, quando atuava pelo Athletico-PR. Nathan jogou 48 jogos pelo Galo, marcou cinco gols e conseguiu em quase dois anos de clube ganhar espaço no meio de campo, atuando até como segundo volante, o que deu qualidade ao time. Ele demorou a jogar em 2020 por questões de contrato, mas está nos planos de Sampaoli para o restante da temporada.E MAIS:Liberdade dos treinos ao ar livre anima o meia Hyoran, do GaloFutebol em ação: Coimbra distribui máscaras em comunidades carentes de Contagem e Belo HorizonteApós lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapiaPor questões econômicas, Galo encerra equipe feminina de baseMesmo com salários atrasados, Mattos diz que jogadores do Galo pedem reforços para o elenco E MAIS: