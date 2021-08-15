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Galo chega a nove vitórias seguidas e iguala recorde do Internacional

O time mineiro conseguiu o feito ao bater o Palmeiras por 2 a 0, neste sábado, 14 de agosto, no Mineirão, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 22:17

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 22:17

Crédito: O Galo igualou o recorde de triunfos seguidos do Internacional na era dos pontos corridos-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG segue líder do Campeonato Brasileiro e ampliou a vantagem para os rivais. O alvinegro está a cinco pontos do vice-líder, O Galo venceu o Palmeiras por 2 a 0, neste sábado, no Mineirão, com dois gols de Savarino. Agora, o time mineiro tem 37 pontos, cinco a mais do que o time paulista. O duelo em BH, diante do verdão, neste sábado, 14 de agosto, pela 16ª rodada, foi a nona rodada seguida do alvinegro na competição, recorde na era dos pontos corridos, ao lado do Internacional, que conseguiu o feito em 2020. . O time mineiro derrotou em sequência o Atlético-GO por 4 x 1, Cuiabá, 1 x 0, Flamengo, 2 x 1, América-MG, 1 x 0, Corinthians 2 x 1, Bahia, 3 x 0, Athletico-PR, por 2 x 0, Juventude, por 2 a 1a, além do duelo deste sábado, com o Verdão, triunfo por 2 a 0. Os três pontos conquistados em casa, fez o alvinegro aumentar a sua marca de oito para nove vitórias seguidas conquistada nas edições de 1977 e 1986 do Brasileirão, em outros formatos. Logo, na era dos pontos corridos, foi a primeira grande sequência atleticana em sua história.

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