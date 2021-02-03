Galo busca vencer entraves financeiros para trazer o meia Nacho Fernández a pedido de Sampaoli

O Atlético-MG trabalha para fazer um acerto e trazer o meia Nacho Fernández, de 31 anos, do River Plate. Todavia, ainda há alguns contratempos para confirmar a vinda do argentino, outro pedido de Jorge Sampaoli. Nacho tem contrato com o River até junho de 2023 e os valores para trazer o meio de campo são altos, o que exigirá uma quantia elevada de dinheiro não só para fazer a transação com o River Plate, mas também para bancar os salários do jogador. O clube mineiro avalia também a questão de recuperação do investimento, pois com 31 anos, Fernandez teria poucas chances de uma revenda futura. O atual diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, tentou a contratação de Nacho Fernández para o Internacional em 2020, mas o time de Buenos Aires recusou U$ 9 milhões (R$ 37 milhões) e o meia seguiu nos Millonarios, inclusive renovando seu acordo até 2023.
A engenharia financeira do Atlético-MG para contar com o jogador, considerado especial por Sampaoli, envolve adquirir a parte do River, 70%, e ainda negociar os outros 30%, que pertencem ao Gimnasia La Plata, que tem 25%, e os 5% restantes, que são do próprio Nacho, caso o Galo queira adquirir os 100% dos seus direitos econômicos. A multa rescisória de Nacho Fernández em 10 milhões de dólares (cerca de R$ 53,6 milhões). O Valor pode cair para 7 milhões de dólares a partir de julho. De acordo com o jornal Olé, da Argentina, o time mineiro vai oferecer 6,5 milhões de dólares (R$ 35 milhões). Nacho Fernández está no River Plate desde 2016 e tem no currículo a Libertadores de 2018, duas Recopas Sul-Americanas em 2016 e 2019, três títulos da Copa Argentina e um da Supercopa Argentina.