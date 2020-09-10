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futebol

Galo avisa que irá iniciar entrega dos Mantos da Massa para os torcedores

A camisa criada em um concurso vai chegar até os compradoes, mais de 100 mil, já na próxima semana...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:44

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 16:44
Crédito: O Manto da Massa foi um sucesso de vendas, com mais de 100 mil unidades e faturamente perto dos R4 20 milhões-(Reprodução
O Atlético-MG enviou um comunicado aos compradores do Manto da Massa, camisa promocional criada por um fã do clube em um concurso, que elegeu a camisa mais bonita que seria fabricada pela Le Coq, fornecedora do alvinegro, de que inciaria a entrega do produto na próxima semana.
O Galo explicou que a pandemia da Covid-19 prejudicou o trabalho de confecção e distribuição do Manto da Massa, criado pelo designer Flávio Markiewicz, vencedor do concurso. -Por todos esses motivos(a pandemia), o Manto da Massa precisou de um pouco mais de tempo para ficar pronto. No momento em que tivemos que optar entre deixar a camisa do jeito que vocês sonharam ou entregar no tempo estimado, não tivemos dúvidas: escolhemos a qualidade. As entregas começarão a partir da próxima semana e você poderá conferir de perto-informou o clube no comunicado.
A camisa foi um sucesso de vendas, tendo alcançado mais de 100 mil torcedores, que adquiriram o manto, gerando quase 20 milhões de reais em faturamento.

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