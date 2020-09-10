Galo avisa que irá iniciar entrega dos Mantos da Massa para os torcedores

O Atlético-MG enviou um comunicado aos compradores do Manto da Massa, camisa promocional criada por um fã do clube em um concurso, que elegeu a camisa mais bonita que seria fabricada pela Le Coq, fornecedora do alvinegro, de que inciaria a entrega do produto na próxima semana.

O Galo explicou que a pandemia da Covid-19 prejudicou o trabalho de confecção e distribuição do Manto da Massa, criado pelo designer Flávio Markiewicz, vencedor do concurso. -Por todos esses motivos(a pandemia), o Manto da Massa precisou de um pouco mais de tempo para ficar pronto. No momento em que tivemos que optar entre deixar a camisa do jeito que vocês sonharam ou entregar no tempo estimado, não tivemos dúvidas: escolhemos a qualidade. As entregas começarão a partir da próxima semana e você poderá conferir de perto-informou o clube no comunicado.