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Galo avança em negociação por Hulk, que gostou do projeto alvinegro, podendo receber cerca de R$ 750 mil

O atacante, de 34 anos, decidirá seu futuro nesta sexta-feira, 29 de janeiro, pois além do Atlético-MG, tem sondagens de Flamengo e Palmeiras...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 18:02
Crédito: Hulk está perto de definir em qual clube do futebol brasileiro irá jogar. E o Galo está no páreo para tê-lo como reforço-(Divulgação
O Atlético-MG avançou nas negociações e o atacante Hulk, de 34 anos, pode ser o novo reforço do time mineiro para a temporada 2021. O jogador decidirá seu futuro nesta sexta-feira, 29 de janeiro, pois tem outros clubes interessados, como o Flamengo e Palmeiras. Todavia, o projeto apresentado pelo alvinegro agradou e pode ser o trunfo atleticano para contar com o atleta, que disputou a Copa do Mundo de 2014, pela Seleção Brasileira.COMO O GALO ESTÁ NA SÉRIE A? SIMULE OS JOGOS EM NOSSA TABELA Hulk estava no futebol chinês e deixou o Shangai SIPG no fim do ano passado. Desde então, ficou sem clube. A aproximação de um acerto pode estar na diferença entre o que o jogador pede e o clube oferece. O jogador quer 10% a mais do que o Galo ofertou, o que daria R$ 750 mil mais luvas, sem custos de contratação, pois seus direitos econômicos estão livres, sem vínculo com outras equipes. O atacante terá um salário bem abaixo do que recebia na China, cerca de R$ 100 milhões por ano, o que dava mais de 8 milhões por mês.

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