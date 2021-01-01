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Galo avalia situações de Victor, Hyoran e Tardelli, que terão seus contratos encerrados em fevereiro

Os vinculos iriam até dezembro de 2020, mas como o Brasileiro foi estendido , os acordos foram ampliados até o fim do campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 18:20

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 18:20

Crédito: Victor está no Galo desde 2012 e um novo acordo passar por uma renegociação salarial-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O ano de 2020 ficou para trás, mas a temporada de futebol ainda não acabou e o Atlético-MG tem três situações para resolver em seu elenco: a situação dos contratos do meia Hyoran, do atacante Diego Tardelli e do goleiro Victor, que encerram os vínculos com o Galo em fevereiro, no fim do Brasileiro.
Confira os detalhes da situação do trio Victor, que está no clube desde 2012, perdeu a posição de titular e virou o terceiro goleiro, aos 37 anos. A indefinição do seu destino é que ele possui salário elevado e um novo vínculo teria de ter uma negociação salarial e do tempo de vínculo, pela idade mais avançada.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Já o caso de Tardelli é complexo, pois ele jogou pouco em 2020 e ficou cinco meses se recuperando de uma lesão séria no tornozelo. Ele não teve como mostrar seu rendimento à Sampaoli. Somente na reta final do Brasileiro que o treinador poderá contar com o atacante, que também é veterano(35 anos) e ainda está longe do melhor da sua forma física.
A questão de Hyoran depende do Galo querer seguir com o jogador. Ele foi emprestado pelo Palmeiras com o time mineiro tendo a opção de compra ao fim do empréstimo. A equipe mineira ainda avalia se permanecerá com o meia, que teve altos e baixos na temporada.

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