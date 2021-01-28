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Galo atende pedido da Massa e presenteia ídolo Ubaldo com uma TV para não perder os jogos do alvinegro

Havia um movimento na internet para arrecadar dinheiro para a compra de um novo aparelho para o ex-atacante, de 89 anos...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 18:56

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 18:56

Crédito: Ubaldo foi presentado pelo clube e o presidente Sérgio Coelho fez a entrega-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG aderiu a uma campanha iniciada por torcedores na internet para presentear o ex-jogador do clube, Ubaldo Miranda, com uma TV para ver os jogos do Galo. Oitavo maior artilheiro da história do Galo, ganhador do Galo de Prata e da Medalha de Mérito do Conselho Deliberativo, o ex-atacante Ubaldo Miranda recebeu uma grata surpresa em sua casa.
Depois que ficou impossibilitado de acompanhar os jogos do Atlético porque sua TV queimou, o ídolo alvinegro poderá voltar a ver o seu time do coração em campo, o clube entregou uma TV para o ex-atleta e ainda ganhou um pacote de um ano do Canal Premiere, para não perder nenhum jogo do Galo.
CONFIRA COMO ANDA A LUTA DO GALO PELO TÍTULO EM NOSSA TABELA A entrega da TV na casa de Ubaldo foi realizada na tarde desta quinta-feira, 28 de janeiro, pelo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que acompanhou todo o processo. Nascido em 31 de julho de 1931, em Divinópolis-MG, o ex-atacante Ubaldo vestiu a camisa alvinegra de 1950 a 1955 e de 1958 a 1961, com 135 gols. Ele foi seis vezes Campeão Mineiro (1950, 1952, 1953, 1954, 1955 e 1958), tendo sido artilheiro dos Estaduais de 1953 e 1958, com 13 gols em ambas as ocasiões.
A vaquinha on-line continuará e o valor arrecadado será repassado a Ubaldo. Para contribuir, CLIQUE AQUI.

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