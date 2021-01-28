Galo atende pedido da Massa e presenteia ídolo Ubaldo com uma TV para não perder os jogos do alvinegro

Crédito: Ubaldo foi presentado pelo clube e o presidente Sérgio Coelho fez a entrega-(Divulgação/Atlético-MG

O Atlético-MG aderiu a uma campanha iniciada por torcedores na internet para presentear o ex-jogador do clube, Ubaldo Miranda, com uma TV para ver os jogos do Galo. Oitavo maior artilheiro da história do Galo, ganhador do Galo de Prata e da Medalha de Mérito do Conselho Deliberativo, o ex-atacante Ubaldo Miranda recebeu uma grata surpresa em sua casa.

Depois que ficou impossibilitado de acompanhar os jogos do Atlético porque sua TV queimou, o ídolo alvinegro poderá voltar a ver o seu time do coração em campo, o clube entregou uma TV para o ex-atleta e ainda ganhou um pacote de um ano do Canal Premiere, para não perder nenhum jogo do Galo.

CONFIRA COMO ANDA A LUTA DO GALO PELO TÍTULO EM NOSSA TABELA A entrega da TV na casa de Ubaldo foi realizada na tarde desta quinta-feira, 28 de janeiro, pelo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que acompanhou todo o processo. Nascido em 31 de julho de 1931, em Divinópolis-MG, o ex-atacante Ubaldo vestiu a camisa alvinegra de 1950 a 1955 e de 1958 a 1961, com 135 gols. Ele foi seis vezes Campeão Mineiro (1950, 1952, 1953, 1954, 1955 e 1958), tendo sido artilheiro dos Estaduais de 1953 e 1958, com 13 gols em ambas as ocasiões.