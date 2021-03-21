Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Galo aproveita movimento de torcedores, procura Doritos para patrocinar o clube usando a imagem de Nacho Fernández

O meia argentino virou tema comentado nas redes sociais com pedidos de atleticanos para que a marca de salgadinhos seja parceria comercial do Galo...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 16:43

LanceNet

Crédito: O diretor de negócios do Atlético, Leandro Figueiredo, foi às redes sociais "cantar" uma parceria com a marca Doritos-(Reprodução/TV Galo
O meia Nacho Fernández, do Atlético-MG, pode se tornar um caso de sucesso publicitário para o clube mineiro. Desde que chegou ao alvinegro, o time mineiro sempre fez menções do apelido do jogador com a marca de salgadinhos Doritos, que vende o nacho, uma iguaria de origem mexicana. Após o sucesso da estreia do jogador, que marcou gol, deu passe para outro e ainda sofreu um pênalti convertido por Hulk, na vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra, na sexta-feira, 19, pelo Campeonato Mineiro, gerou um movimento de torcedores nas redes sociais para que Doritos, marca da Elma Chips, patrocinasse o Galo, tendo Nacho Fernández como garoto propaganda. Aproveitando o movimento, o diretor de novos negócios do Atlético-MG, Leandro Figueiredo, fez uma postagem direcionada à Elma Chips, chamando para uma prosa. -Olá @doritosbrasil - quando conversamos não foi possível avançar com o patrocínio, mas quem ama perdoa, VAMOS NESSA? #Agoraéahora”, publicou Figueiredo em sua conta no Twitter. A postagem de Figueiredo indica que o Atlético tentou fazer a ponte que trouxesse um patrocínio ligado ao meia argentino, de 31 anos. Quando ele foi apresentado, Nacho estava com um saco do salgado que leve seu apelido, tirando um cartão do Galo na Veia, programa de sócio-torcedor atleticano. O nacho é prato tipicamente mexicano feito à base de milho, muito popular com outra receita do México, o guacamole, feito com abacate. Sobre o apelido, o Galo brincou que o apelido “Nacho” é adotado por quem se chama Ignácio em países que falam castelhano.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados