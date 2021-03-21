Galo aproveita movimento de torcedores, procura Doritos para patrocinar o clube usando a imagem de Nacho Fernández

O meia Nacho Fernández, do Atlético-MG, pode se tornar um caso de sucesso publicitário para o clube mineiro. Desde que chegou ao alvinegro, o time mineiro sempre fez menções do apelido do jogador com a marca de salgadinhos Doritos, que vende o nacho, uma iguaria de origem mexicana. Após o sucesso da estreia do jogador, que marcou gol, deu passe para outro e ainda sofreu um pênalti convertido por Hulk, na vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra, na sexta-feira, 19, pelo Campeonato Mineiro, gerou um movimento de torcedores nas redes sociais para que Doritos, marca da Elma Chips, patrocinasse o Galo, tendo Nacho Fernández como garoto propaganda. Aproveitando o movimento, o diretor de novos negócios do Atlético-MG, Leandro Figueiredo, fez uma postagem direcionada à Elma Chips, chamando para uma prosa. -Olá @doritosbrasil - quando conversamos não foi possível avançar com o patrocínio, mas quem ama perdoa, VAMOS NESSA? #Agoraéahora”, publicou Figueiredo em sua conta no Twitter. A postagem de Figueiredo indica que o Atlético tentou fazer a ponte que trouxesse um patrocínio ligado ao meia argentino, de 31 anos. Quando ele foi apresentado, Nacho estava com um saco do salgado que leve seu apelido, tirando um cartão do Galo na Veia, programa de sócio-torcedor atleticano. O nacho é prato tipicamente mexicano feito à base de milho, muito popular com outra receita do México, o guacamole, feito com abacate. Sobre o apelido, o Galo brincou que o apelido “Nacho” é adotado por quem se chama Ignácio em países que falam castelhano.