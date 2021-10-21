Galo 'amassa' o Fortaleza e fica perto da final da Copa do Brasil

Hulk vive grande fase e balançou a rede mais uma vez Crédito: Pedro Souza/Atletico-MG

O Atlético-MG ficou muito perto da sua segunda final de Copa do Brasil ao golear o Fortaleza por 4 a 0,com gols de Arana, Réver, Hulk e Zaracho, nesta quarta-feira, 20 de outubro, no Mineirão, pelo jogo de ida das semifinais da competição mata-mata. Com o resultado, o Galo pode perder por até três gols de diferença, que vai disputar a grande decisão contra Flamengo ou Athletico-PR.

Em um primeiro tempo avassalador, time mineiro não tomou conhecimento do Leão do Pici, que parecia não estar em campo, tamanha apatia diante do Atlético, que impôs um ritmo alucinante ao jogo, não dando qualquer chances de reação aos cearenses. O goleiro Everson foi mero expectador na maior parte do duelo, que se desenhava equilibrado, mas acabou sendo um concerto de uma única equipe no Gigante da Pampulha.

Os três primeiros gols do Atlético saíram com 40 minutos de jogo, com Arana, e, um lindo gol de fora da área, Réver e Hulk, que chegou ao quinto gol na Copa do Brasil se tornando um dos artilheiros, ao lado de Rigoni, do São Paulo e Rossi, do Bahia. Mas, se o time alvinegro tivesse forçado mais, faria o quarto e o quinto ainda na etapa inicial. A equipe de Vojvoda estava irreconhecível, sem nenhum esboço do time que surpreende o país com bela campanha no Brasileirão e a chegada na semifinal da Copa do Brasil.

Com um minuto do segundo tempo, o Atlético-MG marcou o quarto, com Zaracho, “matou” o jogo e administrou a intensidade da partida. Com menos de 20 minutos da etapa final, o time cearense conseguida apenas ficar mais tempo com a bola para evitar mais gols em sua meta. No terceiro duelo do ano, Galo 2 x 1 Com uma vitória para cada no Brasileiro, os duelos da Copa do Brasil será o tira-teima entre as equipes. Por enquanto, a vantagem é mineira com a goleada desta noite, no Mineirão.

​Hulk levou um pisão na mão direita e saiu reclamando dores e pode ser preocupação para jogo de volta. Uma ausência certa é do volante Allan, que levou o terceiro cartão amarelo e não jogará no Castelão.

A discrepância das duas equipes no jogo de ida foi tão grande que se o Galo tivesse imposto um ritmo mais intenso no segundo tempo, teria ampliado o placar para cinco, ou seis gols, promovendo um placar histórico nesta fase da competição. Pelo ano do alvinegro e a forma como jogou, o Atlético-MG mereceu o placar e merece estar na final da Copa do Brasil. O Fortaleza fez o que pôde, mas ainda estão um degrau abaixo dos mineiros como equipe.