Galo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo Oliveira

Enquanto o Atlético-MG e o seu torcedor celebram a chegada de reforços, clube ainda tem de resolver pendências com jogadores que deixaram o elenco. É o caso do atacante Ricardo Oliveira, que mesmo estando fora dos planos de Jorge Sampaoli, ainda não conseguiu a sua rescisão de contrato com o alvinegro. E o motivo? O não acerto do pagamento a que o atleta tem direito de receber do clube mineiro. O Galo tem mais de R$ 2 milhões para quitar com Ricardo, de 40 anos. E, a primeira proposta de acerto dos mineiros com o jogador foi parcelar a dívida em três anos, o que foi recusado pelo atacante. O alvinegro deve ao jogador salários e direitos de imagem, além das questões trabalhistas da rescisão. E MAIS:Atlético-MG oficializa a contratação do atacante MarronyAgora no Atlético-MG, Marrony cita Cyro Aranha e se declara ao VascoComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoTalleres recusa duas propostas do Galo pelo atacante Nahuel BustosApesar de problemas extracampo de Cazares, Sette Câmara diz que deseja renovar o contrato do meiaHá pressa no acerto por parte de Ricardo, pois só com o fim do vínculo com o Atlético, ele poderá assinar com outra equipe. Sondagens de Santos e Athletico-PR já apareceram para contar com o seu futebol. O contrato com o clube mineiro ainda está em vigor e se encerra no fim de 2020.