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futebol

Galo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo Oliveira

O alvinegro deve mais de R$ 2 milhões ao atleta, que não faz parte dos planos de Sampaoli...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 21:02

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 21:02

Crédito: Ricardo tem sondagens de Santos e Athletico-PR, mas nada concreto por enquanto-(Bruno Cantini / Atletico
Enquanto o Atlético-MG e o seu torcedor celebram a chegada de reforços, clube ainda tem de resolver pendências com jogadores que deixaram o elenco. É o caso do atacante Ricardo Oliveira, que mesmo estando fora dos planos de Jorge Sampaoli, ainda não conseguiu a sua rescisão de contrato com o alvinegro. E o motivo? O não acerto do pagamento a que o atleta tem direito de receber do clube mineiro. O Galo tem mais de R$ 2 milhões para quitar com Ricardo, de 40 anos. E, a primeira proposta de acerto dos mineiros com o jogador foi parcelar a dívida em três anos, o que foi recusado pelo atacante. O alvinegro deve ao jogador salários e direitos de imagem, além das questões trabalhistas da rescisão. E MAIS:Atlético-MG oficializa a contratação do atacante MarronyAgora no Atlético-MG, Marrony cita Cyro Aranha e se declara ao VascoComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoTalleres recusa duas propostas do Galo pelo atacante Nahuel BustosApesar de problemas extracampo de Cazares, Sette Câmara diz que deseja renovar o contrato do meiaHá pressa no acerto por parte de Ricardo, pois só com o fim do vínculo com o Atlético, ele poderá assinar com outra equipe. Sondagens de Santos e Athletico-PR já apareceram para contar com o seu futebol. O contrato com o clube mineiro ainda está em vigor e se encerra no fim de 2020.
O centroavante fez 110 jogos pelo time mineiro, com 37 gols marcados, desde que chegou ao clube, em 2018.
E MAIS:Galo não constata novos casos de Covid-19. Cazares segue afastadoCampanha de ajuda à menina Clarinha supera a meta e sua casa será reconstruída e adaptadaAtlético-MG tem sucesso extra com o Manto da Massa: aumento no número de sócios do Galo na VeiaRestrição a entrada de estrangeiros no Brasil atrasa chegada de Alan Franco ao Galo para o mês de julhoEfeito Sampaoli! Para Tardelli, trabalho do treinador é esperança do Galo ser campeão brasileiro E MAIS:

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