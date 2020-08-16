Galo 100%! Marrony marca duas vezes e alvinegro fica na ponta do BR

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro O duelo foi disputado pela manhã, no jogo das 11h, em um dia com temperatura acima dos 30º, prejudicou o espetáculo, dificultando muito a performance das duas equipes. A equipe mineira acabou superando o Vozão por ter um elenco de melhor qualidade e pela partida muito boa de Marrony, que parece se acostumar com a posição de homem-gol do alvinegro. Para o time cearense, a derrota colocou a equipe na zona do rebaixamento, na 17ª posição, enquanto o Galo terminará a rodada no G4, independentemente dos demais resultados da rodada. Mais uma vez Sampaoli fez mudanças drásticas na equipe, começando sem lateral-esquerdo, com Allan na posição, o que se mostrou uma decisão ruim, corrigida pelo treinador na etapa final com a entrada de Guilherme Arana. Feitas as correções, o Atlético conseguiu fazer um jogo mais sólido, mesmo esbarrando na força defensiva do Ceará. A diferença mais uma vez foi a qualidade do elenco atleticano, que se mostra uma arma importante para o seguimento do Brasileirão. Próximos jogos O Galo sai para jogar quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30, contra o Botafogo, no Engenhão. O Vozão recebe o Vasco na quinta-feira, 20, às 20h, no Castelão. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG 2 x 0 CEARÁData-Horário: 16 de agosto, às 11hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior(ambos DF)Cartões amarelos: Luís Otávio(CEA), William Oliveira(CEA), Guga(ATL), Hyoran(ATL), Lima(CEA), Fabinho(CEA)Cartões vermelhos: - Gols: Marrony, aos 27’-2ºT(1-0), Marrony, aos 46’-2ºT(2-0) Atlético-MG: Rafael; Guga, Réver, Junior Alonso e Allan, Jair(Guilherme Arana-intervalo), Alan Franco e Hyoran(Fábio Santos, aos 43’-2ºT); Savarino(Marquinhos, aos 10’-2ºT), Keno(Léo Sena, aos 39’-2ºT) e Marrony, Técnico: Jorge Sampaoli Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Gabriel Lacerda, Luís Otávio, Bruno Pacheco, William Oliveira(Charles, aos 8’-2ºT), Fabinho, Fernando Sobral(Wescley, aos 34’-2ºT) Rafael Sóbis(Cléber,aos 19’-2ºT), Lima(Jacaré, aos 19’-2ºT) e Matheus Gonçalves(Rick, aos 34’-2ºT) Técnico:Guto Ferreira