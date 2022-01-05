Galinho vence o Andirá-AC e fica perto de classificação na Copinha

Em busca do tetra! Mesmo com 12 desfalques em decorrência da Covid-19, a equipe Sub-20 do Atlético venceu o Andirá-AC por 1 a 0, e garantiu antecipadamente a classificação para a 2ª fase da 52ª Copa São Paulo.

A partida foi realizada na tarde/noite desta quarta-feira (5), no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins, sede do grupo 4.

O meia Rubens marcou seu 3° gol na competição, dessa vez de pênalti, aos 19 minutos do 2º tempo.

Com a vitória, o Galinho lidera o grupo 4 , com seis pontos conquistados. Na outra partida da tarde, o Linense empatou em 2 a 2 com o Desportivo Aliança-AL.

O Alvinegro enfrentará o Linense na 3ª e última rodada, também com transmissão do Sportv, no próximo sábado (8), às 16h30.

O Galinho já havia vencido na 1ª rodada o Desportivo Aliança-AL, por 3 a 1, no último domingo (2). Na ocasião, os gols do Alvinegro foram marcados por Rubens (2) e Guilherme Santos. Tomate chora

O goleiro do Andirá-AC, Tomate, que vinha fazendo uma boa partida, evitando os gols do Galo, teve um dissabor. Ele foi substituído antes da cobrança de pênalti hora do pênalti marcado para o Galo, pois o treinador do time acreano tentou um arqueiro mais "pegador". Só que não adiantou nada, Rubens bateu e marcou o tento da vitória mineira. Tomate viu o lance do banco e ficou desolado. Confira o lance no vídeo acima.