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futebol

Galinho vence o Andirá-AC e fica perto de classificação na Copinha

Apesar do triunfo, o lance mais emblemático do jogo foi do time acreano, quando o goleiro Tomate, do Andirá,  chorou  ao ser sacado do time antes de uma cobrança de pênalti...
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Publicado em 

05 jan 2022 às 20:58

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 20:58

Em busca do tetra! Mesmo com 12 desfalques em decorrência da Covid-19, a equipe Sub-20 do Atlético venceu o Andirá-AC por 1 a 0, e garantiu antecipadamente a classificação para a 2ª fase da 52ª Copa São Paulo.
A partida foi realizada na tarde/noite desta quarta-feira (5), no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins, sede do grupo 4.
O meia Rubens marcou seu 3° gol na competição, dessa vez de pênalti, aos 19 minutos do 2º tempo.
Com a vitória, o Galinho lidera o grupo 4 , com seis pontos conquistados. Na outra partida da tarde, o Linense empatou em 2 a 2 com o Desportivo Aliança-AL.
O Alvinegro enfrentará o Linense na 3ª e última rodada, também com transmissão do Sportv, no próximo sábado (8), às 16h30.
O Galinho já havia vencido na 1ª rodada o Desportivo Aliança-AL, por 3 a 1, no último domingo (2). Na ocasião, os gols do Alvinegro foram marcados por Rubens (2) e Guilherme Santos. Tomate chora
O goleiro do Andirá-AC, Tomate, que vinha fazendo uma boa partida, evitando os gols do Galo, teve um dissabor. Ele foi substituído antes da cobrança de pênalti hora do pênalti marcado para o Galo, pois o treinador do time acreano tentou um arqueiro mais "pegador". Só que não adiantou nada, Rubens bateu e marcou o tento da vitória mineira. Tomate viu o lance do banco e ficou desolado. Confira o lance no vídeo acima.
Crédito: OGalinhochegouconseguiusuasegundavitórianaCopinha-(Divulgação/Atlético-MG

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