Galhardo define momento da carreira: 'Mágico'

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O momento de Thiago Galhardo é único. Em alta dentro do Internacional, o atacante foi o nome do jogo ao marcar os dois gols da partida e ajudar o Colorado a bater o Ceará.Na conversa com a imprensa, o jogador não escondeu a sua felicidade e descreveu a fase da carreira.

‘Vivo um momento mágico, único aqui no Inter. A felicidade que temos extra-campo é o que define o que fazemos em campo. Sou muito feliz pelo nosso campo, pela nossa equipe. Um time ganha jogo, para ganhar campeonato precisamos de um elenco e o Chacho mostra muito isso dando chance para todos’, declarou.