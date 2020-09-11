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futebol

Galhardo define momento da carreira: 'Mágico'

Atacante foi o cara da partida ao marcar os dois gols do Colorado diante do Vozão...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 00:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 00:31
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O momento de Thiago Galhardo é único. Em alta dentro do Internacional, o atacante foi o nome do jogo ao marcar os dois gols da partida e ajudar o Colorado a bater o Ceará.Na conversa com a imprensa, o jogador não escondeu a sua felicidade e descreveu a fase da carreira.
‘Vivo um momento mágico, único aqui no Inter. A felicidade que temos extra-campo é o que define o que fazemos em campo. Sou muito feliz pelo nosso campo, pela nossa equipe. Um time ganha jogo, para ganhar campeonato precisamos de um elenco e o Chacho mostra muito isso dando chance para todos’, declarou.
No próximo domingo, Thiago Galhardo volta em ação diante do Goiás, a partir das 18h (Horário de Brasília), na Serrinha.

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