Galhardo brilha, e Inter vence Botafogo para manter liderança do Brasileiro

Seis jogos e cinco vitórias. É esse o retrospecto do Internacional, líder do Campeonato Brasileiro com 15 pontos após o triunfo deste sábado (29) diante do Botafogo por 2 a 0, no Rio de Janeiro, em partida válida pela sexta rodada do principal torneio nacional.
O placar garante o time colorado na liderança por ao menos mais uma rodada, enquanto o time carioca perde a primeira nesta edição e se mantém com apenas seis pontos conquistados em cinco partidas.
Na próxima rodada, a equipe comandada pelo técnico Paulo Autuori voltará a jogar dentro de casa, desta vez contra o Coritiba, um dos últimos colocados na tabela de classificação; já pelo lado do clube gaúcho, o confronto será de novo fora de seus domínios, diante do Palmeiras.
JOGO
A partida começou movimentada e não foi surpresa quando o Internacional abriu o placar logo aos cinco minutos. Dominando o confronto desde o início, o colorado balançou as redes após ótimo cruzamento do lateral Moisés na cabeça de Thiago Galhardo, que estava livre para chegar ao seu quarto gol nesta edição do torneio nacional.
O domínio dos visitantes se manteve mesmo após o gol, com o time comandado pelo técnico Eduardo Coudet trabalhando para chegar ao segundo e aumentar ainda mais a vantagem. Além da qualidade do colorado quando tinha a bola, a falta de criatividade e de velocidade dos cariocas "colaboravam" com esse cenário.
Aos 27 minutos, saiu o segundo. Com bastante espaço para trabalhar a bola, o ataque da equipe gaúcha conseguiu chegar na entrada da área com facilidade e Thiago Galhardo deu passe preciso para Boschilia, que, na frente de Gatito, não desperdiçou e bateu cruzado.
O segundo tempo foi bem menos intenso, com pouquíssimas chances de gol para os dois lados. O inter abdicou do ataque para manter o resultado e garantir novos três pontos, enquanto o time carioca não achava um meio de chegar à meta defendida por Marcelo Lomba.
FICHA TÉCNICA
- BOTAFOGO 0 X 2 INTERNACIONAL
- Data: 29/08/2020
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
- VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
- Cartões Amarelos: Caio Alexandre, Matheus Babi e Pedro Raul (Botafogo); D'Alessandro (Inter)
- Gols: Thiago Galhardo (INT), aos 05 minutos e Boschilia (INT), aos 27 minutos do primeiro tempo.
- BOTAFOGO: Gatito Fernandez; Barrandeguy, Marcelo Benevuto e Kanu; Danilo Barcelos, Rafael Forster (Luiz Otávio), Caio Alexandre (Bruno Nazário), Rhuan (Cícero) e Guilherme; Matheus Babi e Pedro Raul (Davi Araújo). Técnico: Paulo Autuori.
- INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel (Rodrigo Moledo), Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick (Marcos Guilherme); D'Alessandro (Musto) e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.