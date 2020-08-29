Futebol

Galhardo brilha, e Inter vence Botafogo para manter liderança do Brasileiro

Com dois gols anulados pelo VAR, Alvinegro conhece primeiro revés do Brasileirãodiante do Internacional, líder isolado da competição

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 20:39

Redação de A Gazeta

Thiago Galhardo ajudou o Internacional na vitória contra o Botafogo Crédito: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional
Seis jogos e cinco vitórias. É esse o retrospecto do Internacional, líder do Campeonato Brasileiro com 15 pontos após o triunfo deste sábado (29) diante do Botafogo por 2 a 0, no Rio de Janeiro, em partida válida pela sexta rodada do principal torneio nacional.
O placar garante o time colorado na liderança por ao menos mais uma rodada, enquanto o time carioca perde a primeira nesta edição e se mantém com apenas seis pontos conquistados em cinco partidas.
Na próxima rodada, a equipe comandada pelo técnico Paulo Autuori voltará a jogar dentro de casa, desta vez contra o Coritiba, um dos últimos colocados na tabela de classificação; já pelo lado do clube gaúcho, o confronto será de novo fora de seus domínios, diante do Palmeiras.

JOGO

A partida começou movimentada e não foi surpresa quando o Internacional abriu o placar logo aos cinco minutos. Dominando o confronto desde o início, o colorado balançou as redes após ótimo cruzamento do lateral Moisés na cabeça de Thiago Galhardo, que estava livre para chegar ao seu quarto gol nesta edição do torneio nacional.
O domínio dos visitantes se manteve mesmo após o gol, com o time comandado pelo técnico Eduardo Coudet trabalhando para chegar ao segundo e aumentar ainda mais a vantagem. Além da qualidade do colorado quando tinha a bola, a falta de criatividade e de velocidade dos cariocas "colaboravam" com esse cenário.
Aos 27 minutos, saiu o segundo. Com bastante espaço para trabalhar a bola, o ataque da equipe gaúcha conseguiu chegar na entrada da área com facilidade e Thiago Galhardo deu passe preciso para Boschilia, que, na frente de Gatito, não desperdiçou e bateu cruzado.
O segundo tempo foi bem menos intenso, com pouquíssimas chances de gol para os dois lados. O inter abdicou do ataque para manter o resultado e garantir novos três pontos, enquanto o time carioca não achava um meio de chegar à meta defendida por Marcelo Lomba.

FICHA TÉCNICA

  • BOTAFOGO 0 X 2 INTERNACIONAL
  • Data: 29/08/2020
  • Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
  • VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
  • Cartões Amarelos: Caio Alexandre, Matheus Babi e Pedro Raul (Botafogo); D'Alessandro (Inter)
  • Gols: Thiago Galhardo (INT), aos 05 minutos e Boschilia (INT), aos 27 minutos do primeiro tempo.
  • BOTAFOGO: Gatito Fernandez; Barrandeguy, Marcelo Benevuto e Kanu; Danilo Barcelos, Rafael Forster (Luiz Otávio), Caio Alexandre (Bruno Nazário), Rhuan (Cícero) e Guilherme; Matheus Babi e Pedro Raul (Davi Araújo). Técnico: Paulo Autuori.
  • INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel (Rodrigo Moledo), Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick (Marcos Guilherme); D'Alessandro (Musto) e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

