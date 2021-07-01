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futebol

Galeno conquista direito a cidadania portuguesa e sonha com seleção do país

Jovem atacante brasileiro destacou-se no Braga, e agora sonha em poder atuar pela seleção portuguesa...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 18:49
Crédito: Divulgação / Braga
Depois de completar cinco anos em Portugal, o jovem atacante brasileiro Wenderson Galeno, de 23 anos, conquistou o direito a cidadania portuguesa e, consequentemente, o passaporte europeu. Nesta semana a documentação foi enviada ao governo português e só será preciso aguardar a tramitação protocolar.
Veja o mata-mata da EurocopaEssa é uma estratégia muito comum utilizada para que jogadores sul-americanos, especialmente, não ocupem as chamadas vagas "extra comunitárias", ou seja, de estrangeiros. Galeno foi um dos destaques do Braga na última temporada e tem sondagens da Itália e da Inglaterra. Na última janela europeia, inclusive, teve seu nome especulado no Arsenal. Os seus empresários são os mesmos agentes de David Luiz, que recentemente deixou o clube londrino.
Mas, além desse fato importante, o atacante não descarta atuar pela seleção de Portugal caso seja chamado. Ele diz que seria um sonho atuar com a camisa da atual campeã da Eurocopa.
"Fico muito feliz em conquistar essa cidadania portuguesa. Foi um país que me acolheu muito bem e onde tive a felicidade de conseguir desenvolver a minha carreira. É claro que se eu fosse chamado para a seleção portuguesa iria com o maior prazer. Ainda são os campeões europeus, é uma geração fantástica. Seria um sonho. Claro que sonho com a seleção brasileira também", afirma Galeno.
Na última temporada, Galeno foi um dos principais nomes do Braga, especialmente na Liga Europa, onde atuou em sete partidas, marcando dois gols e dando quatro assistências. Ao final da fase de grupos, ele esteve no time ideal da UEFA. Na temporada toda foram 50 partidas disputadas e sete gols marcados.
"Foi uma excelente temporada, consegui jogar bastante e desempenhar bem meu papel. Os gols e assistências são consequência, mas o mais importante são os resultados coletivos. Tivemos um início muito bom na Primeira Liga e como dividimos atenção com a Liga Europa, não conseguimos manter o nível todo o campeonato. Mas, feliz por termos conseguido a vaga na Liga Europa deste ano e também do grande enfrentamento que fizemos contra a Roma no mata-mata", recorda.
Em dois anos de Braga são 91 jogos e 14 gols. Revelado no Trindade Atlético Clube, ele foi comprado pelo Grêmio Anápolis, que depois o emprestou ao Porto, em 2016. Após atuar pela equipe B, impressionou os dragões e foi comprado. Após isso, foi emprestado ao Portimonense e ao Rio Ave até ser comprado em definitivo pelo Braga em 2019. O atacante tem contrato até 2024 e multa rescisória de 15 milhões de euros.

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