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futebol

Galeano testa negativo para Covid-19, mas será desfalque no São Paulo

Atacante reside junto com Diego Costa, zagueiro que testou positivo para a Covid-19. Portanto, por precaução, ele não joga contra o Novorizontino...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 14:17
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá mais um desfalque na partida diante do Novorizontino, às 16h30, no próximo sábado, em Novo Horizonte. O atacante Galeano não estará à disposição do técnico Hernán Crespo.
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Isso porque o jogador mora junto com o zagueiro Diego Costa, que testou positivo para a Covid-19 em resultado divulgado na tarde desta sexta-feira (12), pelo próprio clube. Portanto, por precaução, o paraguaio não jogará.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Embora tenha testado negativo, o atacante Galeano foi isolado preventivamente por residir com o defensor. Ele não seguirá para o interior com a delegação - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Por conta do agravamento da pandemia no Estado de São Paulo, o Governo Estadual decidiu paralisar o Campeonato Paulista do dia 15 ao dia 30 de março. Os jogos deste fim de semana estão mantidos.
Vale ressaltar que o Tricolor vem sendo um clube modelo com relação a proteção contra a Covid-19. Somente os zagueiros Léo e Diego Costa, os volantes Tchê Tchê e Hernanes e o atacante Toró, haviam sido infectados com a doença desde o começo da pandemia, ao contrário dos surtos em outras equipes.
O São Paulo vem em boa fase no começo do Paulistão. Até o momento, o Tricolor tem sete pontos conquistados, com duas vitórias (Inter de Limeira e Santos) e um empate (Botafogo-SP). O time está na liderança do Grupo B, com sete pontos, empatado com a Ferroviária.

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