Galeano fala sobre primeiro gol como profissional: 'É um sonho para mim'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

Na partida contra o Ituano, neste domingo (25), o atacante Galeano marcou o terceiro do São Paulo no jogo. Este foi o primeiro gol do paraguaio como profissional. Após a partida, o atleta falou sobre a emoção do primeiro gol.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021

Na saída do gramado, o paraguaio comentou sobre o feito.

- É um sonho para mim. Estava sonhando com esse momento e é muito importante para mim. Esse gol vai para a minha família, que sempre está comigo, e me deu a motivação para marcar. É seguir trabalhando que vai chegar o meu momento - falou Galeano.

Minutos antes de fazer o terceiro gol do Tricolor no jogo, o paraguaio já havia balançado as redes, mas o VAR encontrou um erro na origem da jogada e anulou o lance.