Galeano fala sobre primeiro gol como profissional: 'É um sonho para mim'

Na partida contra o Ituano, neste domingo (25), o atacante Galeano marcou o terceiro do São Paulo no jogo. Este foi o primeiro gol do paraguaio como profissional. Após a partida, o atleta falou sobre a emoção do primeiro gol.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021
Na saída do gramado, o paraguaio comentou sobre o feito.
- É um sonho para mim. Estava sonhando com esse momento e é muito importante para mim. Esse gol vai para a minha família, que sempre está comigo, e me deu a motivação para marcar. É seguir trabalhando que vai chegar o meu momento - falou Galeano.
Minutos antes de fazer o terceiro gol do Tricolor no jogo, o paraguaio já havia balançado as redes, mas o VAR encontrou um erro na origem da jogada e anulou o lance.
O atacante pertence, atualmente, ao Rubio Ñú, do Paraguai e está no São Paulo por empréstimo até o fim de 2021. No acordo entre as equipes, a opção de compra é 600 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões) por 60% dos direitos econômicos.O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi, contra o Rentistas, do Uruguai, pela Libertadores. Vindo de sete vitórias consecutivas, o Tricolor chega embalado buscando vencer mais uma partida na Libertadores.