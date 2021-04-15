Galeano fala sobre jogar na lateral: 'Crespo disse que eu iria bem'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Um dos destaques da vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Guarani foi o atacante Galeano. Improvisado na ala direita no lugar de Igor Vinicius, o paraguaio recebeu elogios do técnico Hernán Crespo na entrevista coletiva.

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Logo depois da partida, em entrevista à 'SPFCTV', o jogador explicou sua nova função e revelou que recebeu apoio da comissão técnica.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - É uma felicidade muito grande, sei que minha família lá no Paraguai está assistindo cada jogo, esse jogo é para eles. Crespo falou para mim que eu iria bem nessa posição. Comecei a treinar, fazer amistosos, observar o Igor Vinícius. Agora é só seguir jogando para ficar melhor ainda. Posição muito difícil tem que atacar, marcar - falou o jogador. Emprestado pelo Rubio Ñu (PAR) até o final da temporada, o atacante de 21 anos projetou as próximas partidas do Tricolor na temporada, que promete ser cada vez mais cansativa.