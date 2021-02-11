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futebol

Galeano entra bem e pode receber mais chances no São Paulo

Atacante paraguaio foi acionado na segunda etapa no empate contra o Cerá por 1 a 1. Jovem da base são-paulina participou da jogada do gol de Luciano, no fim da partida...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Uma grata surpresa no empate por 1 a 1 do São Paulo contra o Ceará, foi o atacante paraguaio Galeano. O jovem cria de Cotia, entrou na segunda etapa e foi participativo, inclusive no gol marcado por Luciano, que empatou o confronto nos últimos minutos.
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Questionado sobre a atuação do jogador, o técnico interino Marcos Vizolli comentou sobre sua adaptação ao time e elogiou o jogador.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- O Galeano veio da base, fez um excelente trabalho na base. Quem o avaliou quando ele veio para ser jogador do São Paulo fui eu. O conheço bem, começou a trabalhar no profissional e vem adquirindo uma condição boa. Precisávamos de um jogador de profundidade e ele fez bem o seu papel - disse.
Vizolli admitiu que ele ainda precisa de mais tempo para ter uma sequência no profissional.
- Ele está numa transição da base para o profissional. Na realidade, existem alguns jogadores que estão na frente dele em relação ao clube - finalizou.
Diante do Ceará, Galeano atuou por 15 minutos, entrando na vaga do lateral-direito Juanfran. O garoto acertou oito de sete passes e começou a jogada do gol de Luciano, que garantiu o empate.

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