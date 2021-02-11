Galeano entra bem e pode receber mais chances no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Uma grata surpresa no empate por 1 a 1 do São Paulo contra o Ceará, foi o atacante paraguaio Galeano. O jovem cria de Cotia, entrou na segunda etapa e foi participativo, inclusive no gol marcado por Luciano, que empatou o confronto nos últimos minutos.

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Questionado sobre a atuação do jogador, o técnico interino Marcos Vizolli comentou sobre sua adaptação ao time e elogiou o jogador.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- O Galeano veio da base, fez um excelente trabalho na base. Quem o avaliou quando ele veio para ser jogador do São Paulo fui eu. O conheço bem, começou a trabalhar no profissional e vem adquirindo uma condição boa. Precisávamos de um jogador de profundidade e ele fez bem o seu papel - disse.

Vizolli admitiu que ele ainda precisa de mais tempo para ter uma sequência no profissional.

- Ele está numa transição da base para o profissional. Na realidade, existem alguns jogadores que estão na frente dele em relação ao clube - finalizou.