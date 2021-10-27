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Galeano, do São Paulo, passa por cirurgia no tornozelo direito

Atacante paraguaio sofreu ume entorse no dia 17 de outubro durante um treino e começará a recuperação no Reffis nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 17:35

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:35

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá mais um jogador no departamento médico. Galeano, atacante do time, foi submetido a cirurgia para tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo direito na tarde desta quarta-feira (27). O procedimento foi bem sucedido e o paraguaio começará a recuperação no Reffis nos próximos dias, sob os cuidados dos médicos e profissionais do Tricolor Paulista.
Galeano sofreu um entorse no dia 17 de outubro durante um treino do elenco no CT da Barra Funda. No dia seguinte, ele realizou um exame de ressonância magnética que apontou a lesão ligamentar. Em seguida, foram realizados estudos complementares com outros exames de imagem que diagnosticaram a necessidade da intervenção cirúrgica.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Nessa temporada, o jogador de 21 anos tem 24 jogos, com um gol marcado e três assistências. Sob o comando de Crespo, chegou a ser utilizado na ala direita em algumas partidas.
Galeano está emprestado até o final desta temporada pelo Rúbio Ñú-PAR até o final desse ano. Se o São Paulo quiser continuar com o atleta, precisará pagar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões, no cotação atual)

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