  • Galatasaray x Olympique Marseille: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa
Galatasaray x Olympique Marseille: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Equipe turca ocupa a liderança do Grupo E com vantagem confortável e pode conquistar classificação às oitavas de final nesta quinta-feira. Marseille pode ser eliminado caso perca...
LanceNet

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 13:36

O Olympique Marseille viaja para encarar o Galatasaray nesta quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília, pela 5ª rodada da Liga Europa. A equipe turca pode se classificar às oitavas de final em caso de vitória, enquanto os franceses precisam dos três pontos para sonhar com o mata-mata.IMPOSIÇÃO EM CASA- Todos vimos que o Marseille é muito forte. No primeiro confronto, eles tiveram o domínio do jogo, principalmente no segundo tempo. Espero que meus atletas aqui assumam o controle da partida. Temos que ter cuidado, mas uma vitória significa muito - disse Fatih Terim, técnico do Galatasaray.
RISCO DE ELIMINAÇÃOA equipe dirigida por Jorge Sampaoli pode ser eliminada da Europa League caso perca o confronto contra o Galatasaray e a Lazio vença o Lokomotiv Moscou. O clube francês está na 3ª colocação e, neste momento, se classificando para a Conference League.
FICHA TÉCNICA:Galatasaray x Olympique Marseille
Data e horário: 25/11/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Nef Stadyumu, em Istambul (TUR)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:GALATASARAY (Técnico: Fatih Terim)Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcão e Van Aanholt; Kutlu; Feghouli, Cicaldau, Morutan e Akturkoglu; Mohamed
Desfalques: Arda Turan e Sacha Boey (machucados)
OLYMPIQUE MARSEILLE (Técnico: Jorge Sampaoli)Lopez; Lirola, Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Kamara; Under, Guendouzi, Gerson e De la Fuente; Milik
Desfalques: Dimitri Payet e Valentin Rongier (suspensos)
