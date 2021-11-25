Galatasaray vence Olympique Marseille e se classifica à próxima fase da Liga Europa

O Galatasaray venceu o Olympique Marseille por 4 a 2 no Nef Stadyumu, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo E da Liga Europa. Os gols do clube turco foram marcados por Cicaldau, Calata-Car (GC), Feghouli e Ryan Babel. Pelo lado da equipe francesa, Milik marcou os dois gols. Com o resultado, a equipe comandada por Sampaoli não tem mais chances de classificação para o mata-mata, enquanto o Galatasaray se classificou e garantiu a liderança.> Confira a classificação da Liga Europa

GALATASARAY NA FRENTE!O Olympique Marseille entrou desligado no jogo e o Galatasaray aproveitou o erro na saída de bola para abrir o placar. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Kamara errou passe no meio, Cicaldau roubou a bola, que sobrou para Feghouli que enfiou na frente para Cicaldau marcar o primeiro gol do jogo.

AMPLIA A VANTAGEMO Galatasaray conseguiu ampliar a vantagem no placar para 3 a 0. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Cicaldau recebeu dentrou da área e tentou cruzar para o meio, mas a bola desviou nas pernas do zagueiro Caleta-Car e enganou o goleiro. Depois, aos 19 minutos do segundo tempo, Arkturkoglu fez jogada pela esquerda e acertou um cruzamento na medida para Feghouli, livre de marcação, marcar o terceiro gol do jogo.

MILIK DUAS VEZESNo segundo tempo, o Olympique Marseille foi mais competitivo e tentou correr atrás do prejuízo. Porém, os dois gols marcados por Milik não foram suficientes para evitar a derrota. Aos 23 minutos do segundo tempo, Milik cobrou pênalti, o goleiro Muslera pegou, mas, no rebote, Milik marcou. Até então, 3 a 1 Galatasaray. Depois, Ryan Babel ampliou para 4 a 1 e, Milik, aos 40 minutos do segundo tempo, fechou o placar em 4 a 2.

SEQUÊNCIAO Galatasaray volta a campo no domingo para enfrentar o Yeni Malatyaspor, pela 14ª rodada do Campeonato Turco. Já o Olympique Marseille enfrenta o Troyes, também no domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Francês