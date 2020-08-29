Galatasaray prepara oferta por Fred, do Manchester United

Fred pode estar de saída do Manchester United. De acordo com o "Fotomac", o Galatasaray prepara uma oferta pelo meio-campista brasileiro e quer tê-lo ainda nesta janela de transferências.A proposta do clube turco seria de empréstimo com opção de compra no final. Mesmo deixando de ser titular após a chegada de Bruno Fernandes, Fred ainda é um jogador importante para o Manchester United e sua saída é vista como improvável.