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futebol

Galatasaray prepara oferta por Fred, do Manchester United

Turcos estudam uma proposta de empréstimo com opção de compra no final,
mas saída parece improvável. Jogador é importante para Solskjaer...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 18:34
Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Fred pode estar de saída do Manchester United. De acordo com o "Fotomac", o Galatasaray prepara uma oferta pelo meio-campista brasileiro e quer tê-lo ainda nesta janela de transferências.A proposta do clube turco seria de empréstimo com opção de compra no final. Mesmo deixando de ser titular após a chegada de Bruno Fernandes, Fred ainda é um jogador importante para o Manchester United e sua saída é vista como improvável.
O brasileiro fez uma boa temporada na Inglaterra, atuando em 48 partidas, marcando dois gols e contribuindo com quatro assistências.

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