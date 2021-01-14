Galatasaray libera Falcao García para buscar novo clube

Crédito: Divulgação / Galatasaray

O atacante Falcao García pode estar de saída do Galatasaray, da Turquia. Segundo informações da imprensa local, o clube autorizou o empresário do jogador, o português Jorge Mendes, que também cuida da carreira de Cristiano Ronaldo, a buscar um novo clube para o colombiano.

+ Veja a tabela da Champions LeagueDe acordo com o jornal "Sporx", o principal motivo pela decisão do Galatasaray em não continuar com o jogador seriam as recorrentes lesões do atleta de 34 anos. Ainda segundo o portal, todas as contas pendentes a receber do seu contrato serão pagas pelo clube a Falcao.

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