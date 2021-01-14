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futebol

Galatasaray libera Falcao García para buscar novo clube

Atacante tem sofrido com várias lesões e clube turco não deseja sua continuidade. Empresário do jogador, que agencia também Cristiano Ronaldo, está à procura de clubes...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 18:16

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:16

Crédito: Divulgação / Galatasaray
O atacante Falcao García pode estar de saída do Galatasaray, da Turquia. Segundo informações da imprensa local, o clube autorizou o empresário do jogador, o português Jorge Mendes, que também cuida da carreira de Cristiano Ronaldo, a buscar um novo clube para o colombiano.
+ Veja a tabela da Champions LeagueDe acordo com o jornal "Sporx", o principal motivo pela decisão do Galatasaray em não continuar com o jogador seriam as recorrentes lesões do atleta de 34 anos. Ainda segundo o portal, todas as contas pendentes a receber do seu contrato serão pagas pelo clube a Falcao.
+ Agüero está livre para assinar com qualquer clube; confira outros nomes da Europa que estão na mesma condição
Desde que chegou ao Galatasaray, em setembro de 2019, Falcao entrou em campo apenas 31 vezes, marcando 16 gols. Na atual temporada, o camisa 9 fez cinco gols em nove partidas disputadas.

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