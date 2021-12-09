Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Galatasaray fica no empate com a Lazio e garante classificação às oitavas da Liga Europa
futebol

Galatasaray fica no empate com a Lazio e garante classificação às oitavas da Liga Europa

Equipe turca jogou com o regulamento e não se expôs na partida, enquanto o time da casa não conseguiu ser objetivo em campo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2021 às 19:00

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 19:00

Lazio e Galatasaray ficaram no empate sem gols no Estádio Olímpico de Roma pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga Europa. Com o resultado, o clube turco permaneceu na liderança do Grupo E e garantiu a classificação às oitavas da competição. Enquanto a equipe italiana ficou em segundo lugar e, portanto, vai disputar os playoffs por vaga nas oitavas.> Veja a classificação da Liga Europa
PRIMEIRO TEMPONa primeira etapa, o Galatasaray jogou com o regulamento e ficou esperando as ações da Lazio em campo. A equipe italiana precisava da vitória para avançar à liderança do Grupo E da Liga Europa e, portanto, se classificar às oitavas. Porém o time comandado por Maurizio Sarri teve pouca objetividade na partida e foi inofensivo.
SEGUNDO TEMPONa etapa final, a Lazio seguiu tentando pressionar o adversário e buscou o ataque. Porém, com muitos erros na tomada de decisão e nas finalizações, a equipe não conseguiu tirar o zero do placar.
SEQUÊNCIAA Lazio volta a campo no domingo para enfrentar o Sassuolo pelo Campeonato Italiano. Enquanto o Galatasaray joga contra o Sivasspor, na segunda-feira, pelo Campeonato Turco.
Crédito: LazioeGalatasarayficaramno0a0pelaLigaEuropa(Foto:FilippoMONTEFORTE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados