Galatasaray fica no empate com a Lazio e garante classificação às oitavas da Liga Europa

Lazio e Galatasaray ficaram no empate sem gols no Estádio Olímpico de Roma pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga Europa. Com o resultado, o clube turco permaneceu na liderança do Grupo E e garantiu a classificação às oitavas da competição. Enquanto a equipe italiana ficou em segundo lugar e, portanto, vai disputar os playoffs por vaga nas oitavas.> Veja a classificação da Liga Europa

PRIMEIRO TEMPONa primeira etapa, o Galatasaray jogou com o regulamento e ficou esperando as ações da Lazio em campo. A equipe italiana precisava da vitória para avançar à liderança do Grupo E da Liga Europa e, portanto, se classificar às oitavas. Porém o time comandado por Maurizio Sarri teve pouca objetividade na partida e foi inofensivo.

SEGUNDO TEMPONa etapa final, a Lazio seguiu tentando pressionar o adversário e buscou o ataque. Porém, com muitos erros na tomada de decisão e nas finalizações, a equipe não conseguiu tirar o zero do placar.

SEQUÊNCIAA Lazio volta a campo no domingo para enfrentar o Sassuolo pelo Campeonato Italiano. Enquanto o Galatasaray joga contra o Sivasspor, na segunda-feira, pelo Campeonato Turco.