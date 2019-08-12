Gaciba reclama de demora no uso do VAR e chama árbitros de cabeçudos

Parece que ninguém mais suporta a demora na utilização do VAR no. Presidente da comissão deda, Leonardo Gaciba, admitiu que os árbitros deixaram a desejar na rodada do Brasileirão disputada no último fim de semana. O ex-árbitro, no entanto, enfatizou a questão da justiça para defender o sistema de vídeo no futebol brasileiro.

Em entrevista ao "BB Debate", da ESPN Brasil, Gaciba demonstrou insatisfação com a questão do tempo de análise dos lances desta rodada. "Tivemos dois jogos fora da curva em relação à média, houve demora excessiva. Não gostei, foi muito tempo e causou desconforto. Mas as decisões foram acertadas, o que é mais importante", declarou o ex-árbitro, que também reclamou de alguns árbitros que são "cabeçudos".