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Gaciba reclama de demora no uso do VAR e chama árbitros de cabeçudos

Presidente da comissão de arbitragem da CBF também está incomodado com a utilização do recurso no Brasileirão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 16:17

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 16:17

Parece que ninguém mais suporta a demora na utilização do VAR no Campeonato Brasileiro. Presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, admitiu que os árbitros deixaram a desejar na rodada do Brasileirão disputada no último fim de semana. O ex-árbitro, no entanto, enfatizou a questão da justiça para defender o sistema de vídeo no futebol brasileiro. 
Leonardo Gaciba é o presidente da comissão de arbitragem da CBF Crédito: Reprodução
Em entrevista ao "BB Debate", da ESPN Brasil, Gaciba demonstrou insatisfação com a questão do tempo de análise dos lances desta rodada. "Tivemos dois jogos fora da curva em relação à média, houve demora excessiva. Não gostei, foi muito tempo e causou desconforto. Mas as decisões foram acertadas, o que é mais importante", declarou  o ex-árbitro, que também reclamou de alguns árbitros que são "cabeçudos". 
Alguns árbitros são cabeçudos. Temos que falar 10 ou 15 vezes a mesma coisa para a informação entrar na cabeça deles
Leonardo Gaciba, presidente da comissão de arbitragem da CBF
Gaciba espera que a utilização da ferramenta melhore nas próximas rodadas.

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