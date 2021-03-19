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futebol

Gabriel Xavier celebra fase do Nagoya, único 100% na J-League

Brasileiro se disse motivado com as atuações e garante que é só o começo...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 10:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 10:37
Crédito: Divulgação/Nagoya
O Nagoya Grampus é uma das grandes sensações da J-League desta temporada. A equipe do camisa 10 Gabriel Xavier emplacou cinco vitórias nos cinco primeiros jogos da competição nacional – é o único clube que está 100% no torneio até o momento.
Titular em três dos cinco jogos, o brasileiro tem sido um dos destaques do Nagoya, atualmente vice-líder da J-League (um ponto a menos que o Frontale, que tem um jogo a mais). Gabriel valoriza o trabalho do elenco e acredita que o time poderá brigar pelos títulos na temporada.- Estou muito motivado e empolgado com esse nosso início na J-League. É uma sequência boa que atravessamos, mas é só o começo. Temos de manter os pés no chão e seguir trabalhando. Temos condições de ir em busca de todos os títulos da temporada. Nosso grupo está muito unido – ressaltou o camisa 10.
Gabriel Xavier chegou ao Japão em 2017, quando foi eleito o melhor jogador do clube na J-League 2.Desde então, o meia virou xodó da torcida, que o apelidou de Mago de Nagoya. Revelado nas categorias de base do São Paulo, Gabriel atuou pela Portuguesa, Cruzeiro, Vitória e Sport antes de chegar ao Nagoya.

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