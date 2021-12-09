Gabriel Vasconcelos projeta jogo contra o Pisa como 'Partida do turno'

A Série B da Itália está na reta final do primeiro turno. Neste sábado, pela 16ª rodada da competição, um duelo que vale a liderança. O Lecce, do goleiro brasileiro Gabriel Vasconcelos, visita o Pisa, atual primeiro colocado na tabela de classificação. A diferença entre as equipes é de apenas um ponto.Gabriel, que está em sua terceira temporada no Lecce, vê a partida como fundamental para a equipe se consolidar ainda mais na zona de acesso para a Série A do ano que vem.

- Acaba sendo a partida do turno por se tratar das duas melhores equipes do torneio até aqui. É um jogo fundamental para nós, porque é um rival direto na liderança e no acesso. Mas a Série B é uma competição muito equilibrada. Então acaba que todo compromisso pode fazer a diferença. Por isso a regularidade e a sequência positiva são determinantes para o sucesso - analisou.

O Lecce vive grande temporada. Isso porque sustenta uma invencibilidade de mais de três meses, possui apenas uma derrota na Série B, tem o melhor ataque (29 gols), e uma das principais defesas da competição (14 sofridos).

- Nossos números e desempenho neste início são consistentes. É claro que essa sequência de jogos invictos te traz confiança, e faz com que os adversários tenham muito cuidado quando vai te enfrentar. Mas nosso grupo é muito pés no chão. Aproveitamos sim esse grande momento a nosso favor, mas cientes que temos que trabalhar muito e uma longa estrada pela frente até chegar o objetivo principal que é o acesso. Mas vejo nosso grupo muito focado e preparado - finalizou.