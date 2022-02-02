Gabriel Vasconcelos celebra liderança do Lecce e proximidade de marca centenária no clube

A temporada 2021/2022 para o brasileiro Gabriel Vasconcelos tem sido muito especial. O goleiro, que é titular absoluto desde que chegou ao clube, em 2019, está perto de alcançar uma marca especial: 100 jogos com a camisa da agremiação. Além disso, o jogador ultrapassou, no mês passado, a marca de 200 partidas (204 agora) no futebol italiano, onde atua há quase dez ano.- É uma marca muito importante para mim. Estou na Itália há quase dez anos e o Lecce foi onde tive a maior sequência de jogos por uma equipe. É motivo de muito orgulho e satisfação estar bem próximo de chegar aos 100 jogos. É um clube que aprendi a respeitar e amar. Estou muito feliz aqui, vivendo um momento profissional excelente. Além disso, ultrapassei a marca de 200 jogos no futebol italiano. São quase dez anos atuando por aqui, então também é uma marca que me gratifica muito - afirmou.

A marca centenária não é o único motivo de celebração para Gabriel. O Lecce reassumiu a liderança da Série B ao vencer o Vicenza em jogo atrasado do primeiro turno, na semana passada. Com 20 rodadas disputadas, a equipe do goleiro brasileiro, que vem de três triunfos consecutivos, tem 40 pontos, um a mais que o Pisa, segundo colocado, e dois em relação ao Brescia, o terceiro.

- A equipe conseguiu um encaixe muito bom durante o primeiro turno. Temos o maior número de vitórias e o mais baixo de derrotas. Possuímos uma das melhores defesas do campeonato e o ataque mais positivo. Creio que estamos no caminho certo para conseguir o acesso nesta temporada. Mas o caminho é longo e a Série B é uma competição muito equilibrada. Mas creio que encontramos o equilíbrio necessário para chegar ao nosso objetivo maior, que é levar o Lecce novamente à elite do futebol italiano.

O próximo desafio do Lecce acontece neste sábado, fora de casa, contra o Como. A partida está marcada para às 10h (de Brasília).