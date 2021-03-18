Gabriel Vasconcelos celebra crescimento do Lecce e sonha com o acesso: 'Significaria muito'

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A Série B da Itália começa a chegar na reta final. Conforme projetado desde o início, a disputa pelo acesso na atual temporada está bastante acirrada. Pelo menos oito equipes seguem com chances reais de acesso. Uma delas é o Lecce, do goleiro Gabriel Vasconcelos, que vive momento de ascensão.

Atualmente na terceira posição com 49 pontos, a equipe do brasileiro vem de oito rodadas sem derrota. Foram cinco vitórias, incluindo os três últimos jogos, e três empates.- Nosso time sofreu muitas mudanças no início da temporada. Natural que a equipe necessitasse de tempo para encontrar entrosamento, melhor ajuste de jogo. Então até construir esse mix de fatores levou a gente a ter oscilações no primeiro turno. Agora estamos já no que a gente pensa como perto do ideal - afirmou Gabriel, que elencou os dois principais concorrentes do Lecce nesta corrida pelo acesso:

- É um campeonato muito acirrado. A imprensa aqui considera a edição desta temporada como uma das mais equilibradas dos últimos tempos. Assim como acreditada desde o início do campeonato, existem muitos postulantes a essas vagas do acesso. Na atual situação da tabela vejo o Empoli e o Monza, que estão na nossa frente, os rivais mais diretos até o fim nessa luta pelo acesso.

Desde a temporada passada no Lecce, quando disputou a elite do futebol italiano, Gabriel vê no acesso um prêmio pelo trabalho feito no clube.

- Significaria muito. Seria um privilégio e uma gratificação por todo o trabalho que está sendo feito aqui desde a temporada passada. O caminho ainda é longo para conquistar o acesso, temos jogos importantes pela frente. Então é foco total, conquistar o maior número de pontos possíveis para chegar ao objetivo principal que é o acesso.