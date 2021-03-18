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Gabriel Vasconcelos celebra crescimento do Lecce e sonha com o acesso: 'Significaria muito'

Brasileiro, que está no clube desde a temporada passada, aponta Empoli e Monza como os principais rivais na luta por um lugar na elite do futebol italiano na próxima temporada
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Publicado em 18 de Março de 2021 às 09:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 09:21
Crédito: Divulgação
A Série B da Itália começa a chegar na reta final. Conforme projetado desde o início, a disputa pelo acesso na atual temporada está bastante acirrada. Pelo menos oito equipes seguem com chances reais de acesso. Uma delas é o Lecce, do goleiro Gabriel Vasconcelos, que vive momento de ascensão.
Atualmente na terceira posição com 49 pontos, a equipe do brasileiro vem de oito rodadas sem derrota. Foram cinco vitórias, incluindo os três últimos jogos, e três empates.- Nosso time sofreu muitas mudanças no início da temporada. Natural que a equipe necessitasse de tempo para encontrar entrosamento, melhor ajuste de jogo. Então até construir esse mix de fatores levou a gente a ter oscilações no primeiro turno. Agora estamos já no que a gente pensa como perto do ideal - afirmou Gabriel, que elencou os dois principais concorrentes do Lecce nesta corrida pelo acesso:
- É um campeonato muito acirrado. A imprensa aqui considera a edição desta temporada como uma das mais equilibradas dos últimos tempos. Assim como acreditada desde o início do campeonato, existem muitos postulantes a essas vagas do acesso. Na atual situação da tabela vejo o Empoli e o Monza, que estão na nossa frente, os rivais mais diretos até o fim nessa luta pelo acesso.
Desde a temporada passada no Lecce, quando disputou a elite do futebol italiano, Gabriel vê no acesso um prêmio pelo trabalho feito no clube.
- Significaria muito. Seria um privilégio e uma gratificação por todo o trabalho que está sendo feito aqui desde a temporada passada. O caminho ainda é longo para conquistar o acesso, temos jogos importantes pela frente. Então é foco total, conquistar o maior número de pontos possíveis para chegar ao objetivo principal que é o acesso.
O próximo desafio do Lecce acontece neste sábado, às 10h (de Brasília), no duelo fora de casa contra o Frosinone.

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