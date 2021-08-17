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Gabriel Vasconcelos celebra classificação na Copa da Itália e crê em acesso para a Série A

Jogador, que está perto de completar dez anos no futebol italiano, está no seu último ano de contrato e é um dos destaques do atual elenco do Lecce...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 19:40

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 19:40

Crédito: Divulgação/Lecce
O Lecce ganhou um combustível a mais para largar bem na Série B da Itália, que começa neste fim de semana. A equipe do goleiro brasileiro Gabriel Vasconcelos eliminou o Parma na Copa da Itália, no último domingo.Gabriel, que já está há duas temporadas no Lecce e perto de completar dez anos atuando no futebol italiano, ressaltou a importância do resultado neste começo de temporada.
- Foi um grande resultado. A Copa da Itália é um torneio eliminatório. Ter uma decisão logo de cara, contra um adversário que teremos na briga pelo acesso, fora de casa, e vencer com propriedade nos traz ainda mais confiança para estrear bem na Serie B - afirmou.
O primeiro desafio do Lecce na Série B 2021/2022 será contra o Cremonese, fora de casa, neste domingo, às 15h30 (de Brasília). Gabriel, que está em seu último ano de contrato com o Lecce, acredita que, assim como na temporada passada, a competição será muito equilibrada.
- Toda estreia sempre gera uma ansiedade. É a partida onde você quebra o gelo, busca ainda um entrosamento com os novos jogadores. Por isso é importante largar bem. Ano passado fizemos uma boa campanha, mas infelizmente não conseguimos o acesso. Tiramos lições e vamos forte em busca desse objetivo - finalizou.

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