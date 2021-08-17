Gabriel Vasconcelos celebra classificação na Copa da Itália e crê em acesso para a Série A

Crédito: Divulgação/Lecce

O Lecce ganhou um combustível a mais para largar bem na Série B da Itália, que começa neste fim de semana. A equipe do goleiro brasileiro Gabriel Vasconcelos eliminou o Parma na Copa da Itália, no último domingo.Gabriel, que já está há duas temporadas no Lecce e perto de completar dez anos atuando no futebol italiano, ressaltou a importância do resultado neste começo de temporada.

- Foi um grande resultado. A Copa da Itália é um torneio eliminatório. Ter uma decisão logo de cara, contra um adversário que teremos na briga pelo acesso, fora de casa, e vencer com propriedade nos traz ainda mais confiança para estrear bem na Serie B - afirmou.

O primeiro desafio do Lecce na Série B 2021/2022 será contra o Cremonese, fora de casa, neste domingo, às 15h30 (de Brasília). Gabriel, que está em seu último ano de contrato com o Lecce, acredita que, assim como na temporada passada, a competição será muito equilibrada.