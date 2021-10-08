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Gabriel Vasconcelos analisa bom momento do Lecce na Série B da Itália: 'Encontramos o ritmo'

Goleiro brasileiro destaca quatro vitórias seguidas de sua equipe, que já está no pelotão de cima na tabela de classificação
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LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 11:31

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 11:31

Crédito: Gabriel Vasconcelos busca acesso com o Lecce para a Serie A da Itália (Divulgação
O Lecce tem motivos para comemorar o mês de setembro e o início de outubro. Após três rodadas iniciais sem vitórias na Série B da Itália, a equipe emplacou, antes da paralisação do torneio devido a data Fifa, quatro triunfos consecutivos. Com isso, chegou aos 14 pontos, está na quarta colocação, a apenas um ponto da Cremonese, segunda colocada, e a cinco do líder Pisa.O goleiro Gabriel Vasconcelos, em sua terceira temporada no Lecce e um dos principais jogadores do elenco, analisou o bom momento de sua equipe na competição.
- Importante conseguirmos essa sequência. Tivemos algumas dificuldades nas primeiras rodadas, o que é normal para um elenco novo. Mas felizmente nos recuperamos, e bem, rapidamente. Temos um bom elenco que vai brigar novamente por esse acesso. Creio que encontramos o ritmo para seguir com os bons resultados e seguir brigando na parte de cima da tabela - analisou.
O próximo compromisso do Lecce será no dia 16, contra o Ascoli, fora de casa. Gabriel vê o jogo como importante para a equipe colar ainda mais nos primeiros colocados.
- A Série B, assim como no ano passado, será muito disputada. As equipes estão em um bom nível e cada jogo vai contar no resultado final. O Ascoli está atrás de nós por apenas um ponto e vai querer fazer valer o fator casa. Estamos aproveitando essa parada por conta da data Fifa para ajustarmos alguns detalhes e voltarmos ainda melhores - finalizou.

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