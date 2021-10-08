Gabriel Vasconcelos analisa bom momento do Lecce na Série B da Itália: 'Encontramos o ritmo'

Crédito: Gabriel Vasconcelos busca acesso com o Lecce para a Serie A da Itália (Divulgação

O Lecce tem motivos para comemorar o mês de setembro e o início de outubro. Após três rodadas iniciais sem vitórias na Série B da Itália, a equipe emplacou, antes da paralisação do torneio devido a data Fifa, quatro triunfos consecutivos. Com isso, chegou aos 14 pontos, está na quarta colocação, a apenas um ponto da Cremonese, segunda colocada, e a cinco do líder Pisa.O goleiro Gabriel Vasconcelos, em sua terceira temporada no Lecce e um dos principais jogadores do elenco, analisou o bom momento de sua equipe na competição.

- Importante conseguirmos essa sequência. Tivemos algumas dificuldades nas primeiras rodadas, o que é normal para um elenco novo. Mas felizmente nos recuperamos, e bem, rapidamente. Temos um bom elenco que vai brigar novamente por esse acesso. Creio que encontramos o ritmo para seguir com os bons resultados e seguir brigando na parte de cima da tabela - analisou.

O próximo compromisso do Lecce será no dia 16, contra o Ascoli, fora de casa. Gabriel vê o jogo como importante para a equipe colar ainda mais nos primeiros colocados.