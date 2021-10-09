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Gabriel Tota celebra classificação e boa campanha do Mirassol na primeira fase do Paulista sub-20

Jogador é um dos destaques do Leão na competição. Na última rodada, ele deu uma assistência na vitória sobre o Tanabi, por 2 a 0, que assegurou a liderança no Grupo 1...
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Publicado em 

09 out 2021 às 16:04

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 16:04

Crédito: Divulgação/Mirassol
O Mirassol terminou muito bem a primeira fase do Campeonato Paulista sub-20. A vitória por 2 a 0 sobre o Tanabi, na última quinta-feira, não só rendeu ao Leão a primeira colocação de sua chave, como também uma das melhores campanhas da primeira fase da competição. Um dos responsáveis pelo grande desempenho foi Gabriel Tota.O jogador, peça-chave da equipe titular do Mirassol, deu uma assistência na última rodada, que abriu o caminho para mais um triunfo no Paulista.
- Estou muito satisfeito com meu desempenho nesta primeira fase. O mais importante, contudo, é o coletivo e o primeiro lugar do Mirassol. Nos classificamos bem, mas não podemos nos acomodar. Teremos uma segunda fase ainda mais complicada. Mas estou confiante que conseguiremos fazer novamente bons jogos e, consequentemente, lutar pela classificação para as oitavas - afirmou.
O Mirassol, na próxima fase do Paulista sub-20, terá como adversários Marília, Monte Azul e Independente. Após seis rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final.

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