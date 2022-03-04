Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabriel tem até o fim do ano para 'convencer' São Paulo a ficar no clube

Volante uruguaio tem contrato com o Tricolor até o final deste ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2022 às 07:00

Publicado em 04 de Março de 2022 às 07:00

O volante uruguaio Gabriel tem até o final deste ano para 'convencer' o São Paulo a compra-lo. Com contrato até dezembro de 2022, o jogador de 24 anos não vem tendo muitas oportunidades neste ano para mostrar o seu futebol. Em 2022, Gabriel entrou em quatro dos nove jogos do São Paulo, sendo que em apenas dois foi como titular e dois como reserva. Segundo o diretor de futebol, Carlos Belmonte, explicou como é a situação contratual do atleta. O São Paulo tem uma preferência de compra pelo jogador.
- Os empresários fizeram um acerto direto do Nacional e ele ficou livre do Nacional. Estamos pagando US$ 300 mil a título de luvas e ficamos com 60% dos direitos econômicos. Ao final da temporada de 2022, decidimos se devolvemos os direitos aos empresários ou adquirimos o jogador em definitivo - informou Belmonte, em entrevista ao 'Canal do Nicola'.Contratado no final de agosto do ano passado, Gabriel chegou do Nacional-URU com expectativas da torcida, que movimentava as redes sociais pedindo a contratação do jogador. Alguns torcedores, inclusive, foram encontrar o uruguaio em seu desembarque.
A chegada de Andrés Colorado, outro jogador da posição e o bom rendimento de Pablo Maia, jogador promovido da base ao profissional, além da grande concorrência no setor, pode explicar a não utilização do jogador no time do São Paulo.
Crédito: GabrieltemcontratocomoSãoPauloatéofinaldesteano(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados