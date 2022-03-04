Gabriel tem até o fim do ano para 'convencer' São Paulo a ficar no clube

O volante uruguaio Gabriel tem até o final deste ano para 'convencer' o São Paulo a compra-lo. Com contrato até dezembro de 2022, o jogador de 24 anos não vem tendo muitas oportunidades neste ano para mostrar o seu futebol. Em 2022, Gabriel entrou em quatro dos nove jogos do São Paulo, sendo que em apenas dois foi como titular e dois como reserva. Segundo o diretor de futebol, Carlos Belmonte, explicou como é a situação contratual do atleta. O São Paulo tem uma preferência de compra pelo jogador.

- Os empresários fizeram um acerto direto do Nacional e ele ficou livre do Nacional. Estamos pagando US$ 300 mil a título de luvas e ficamos com 60% dos direitos econômicos. Ao final da temporada de 2022, decidimos se devolvemos os direitos aos empresários ou adquirimos o jogador em definitivo - informou Belmonte, em entrevista ao 'Canal do Nicola'.Contratado no final de agosto do ano passado, Gabriel chegou do Nacional-URU com expectativas da torcida, que movimentava as redes sociais pedindo a contratação do jogador. Alguns torcedores, inclusive, foram encontrar o uruguaio em seu desembarque.

A chegada de Andrés Colorado, outro jogador da posição e o bom rendimento de Pablo Maia, jogador promovido da base ao profissional, além da grande concorrência no setor, pode explicar a não utilização do jogador no time do São Paulo.