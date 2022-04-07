Gabriel Teixeira demonstra empolgação com o Grêmio: É um timaço'

Contratado sob a batuta de Roger Machado, o atacante Gabriel Teixeira vestiu a camisa do Grêmio pela primeira vez e concedeu entrevista coletiva.
Em sua apresentação, o jogador não titubeou ao explicar o motivo de escolher o Tricolor para dar sequência na carreira.
‘O que pesou foi o tamanho do Grêmio, que é um timaço. O Roger me pediu aqui, fico feliz que trabalhei com ele no Fluminense e pude fazer um bom trabalho. Espero estar aqui para ajudar, agregar e colocar o Grêmio na elite de novo. Espero que a gente consiga ser campeão e possamos colocar o Grêmio no topo, que merece’, afirmou.
O técnico Roger Machado também foi citado por Gabriel Teixeira, já que ambos se deram muito bem quando trabalharam no Fluminense.
‘Tudo que o Roger pediu eu consegui fazer com excelência, acho que por isso ele me colocou tanto para jogar lá e a nossa amizade se criou nisso. Fico feliz pela indicação, é um clube gigantesco’.