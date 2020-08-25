Gabriel se destaca em estatísticas pelo Corinthians na temporada 2020

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Titular com Tiago Nunes em todos os jogos desde a volta da paralisação, Gabriel vem mostrando que não é apenas um volante "destruidor" no Corinthians e sob elogios do treinador diante de sua evolução neste período, o volante tem se destacados em algumas estatísticas pelo Timão.Segundo o SofaScore, o jogador foi o que mais acertou passes no Campeonato Paulista dos que são da sua posição no elenco corintiano, com uma média de 50,4 por jogo (87% de eficiência). No geral, ele ficou como o terceiro melhor passador do time na competição estadual. Neste início de Brasileirão, o jogador mantém uma média parecia de acertos, com 46,7 por partida (85%).

Gabriel, que está em sua quarta temporada pelo Timão, desde a volta da paralisação, tem sido peça importante no meio-campo corintiano. Além da forte marcação, ele tem se destacado no apoio ao começo das jogadas, registrando bons números e grande efetividade. No Corinthians, o atleta já conquistou a torcida com seu espírito competitivo e com títulos.O dono da camisa 5 tem tido, nesta temporada, um destaque especial no controle de jogo e saída de bola, exigências que o treinador Tiago Nunes cobra muito dos seus times. Para se ter uma ideia da consistência em campo, o volante é o que mais desarma no time do Corinthians. Ele foi o líder em desarmes no Paulistão, com média de 3,3. Já no Campeonato Brasileiro lidera com média de 3,0 desarmes, segundo dados do SofaScore.

Ainda de acordo com o site de estatísticas, Gabriel é o volante que mais toca na bola no meio-campo do Timão. No Campeonato Paulista, ele teve uma média de 69,4 toques. Já neste começo de competição nacional, o jogador tem uma média de 66,3 toques na bola.