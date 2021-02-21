Gabriel Sara volta, mas Carneiro é desfalque; veja possível escalação do São Paulo

O São Paulo realizou o último treinamento antes de encarar o Botafogo, nesta segunda-feira, às 20h, no Engenhão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A principal novidade ficou por conta do meia Gabriel Sara, que se recuperou uma lesão na coxa e está à disposição do técnico interino Marcos Vizolli. Sem Daniel Alves, o jovem deve ser titular no meio-campo da equipe.
Em compensação, o atacante uruguaio Gonzalo Carneiro saiu machucado contra o Palmeiras e não foi relacionado. Ele foi desfalque nos treinos deste final de semana. O titular deve ser Pablo, que inclusive, foi o substituto de Carneiro no Choque-Rei. Com isso, uma provável escalação tem: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Hernanes), Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo.
O São Paulo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 63 pontos e tenta garantir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso, precisa fazer mais quatro pontos nos jogos contra Botafogo, segunda-feira, e Flamengo, na próxima quinta-feira, para não depender de tropeços rivais.