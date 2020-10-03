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futebol

Gabriel Sara volta a treinar e viaja para Curitiba; veja provável time

Sob protestos da torcida, elenco do São Paulo realizou o último treinamento antes de enfrentar o Coritiba, no próximo domingo, no Couto Pereira. Diniz fez coletivo no CT...

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 14:19
Crédito: Felipe Espíndola / saopaulofc.net
Sob protestos da torcida, que gritou palavras de ordem contra a diretoria, o técnico Fernando Diniz e alguns atletas do elenco, o São Paulo realizou no CT da Barra Funda, neste sábado, o último treinamento antes de encarar o Coritiba, no próximo domingo (04), às 16h, no Couto Pereira.A principal novidade da atividade foi a presença do meia Gabriel Sara, que voltou a treinar sem restrições e viajará com o grupo para o duelo no Paraná. O atleta vinha se recuperando de uma gastroenterocolite aguda, segundo a assessoria de imprensa do Tricolor paulista.
O técnico Fernando Diniz deu prioridade aos trabalhos táticos, conduzindo um coletivo em que testou algumas variações na equipe. O treinador parou constantemente a atividade para passar orientações e corrigir o posicionamento dos atletas.
Após a atividade, o elenco embarca na tarde deste sábado para a capital paraense. Hernanes, com uma lesão na coxa direita, está fora da partida. Liziero, Rojas e Walce, lesionados, também não jogam. Em compensação, Diniz pode escalar o atacante Luciano, destaque da equipe, que estava suspenso na Libertadores.
Um provável time para o jogo de amanhã é: Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Luciano.
O Tricolor é o terceiro colocado do Brasileirão com 19 pontos conquistados, atrás apenas de Internacional e Atlético-MG.

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